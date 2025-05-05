Представила своего нового партнера: бывшая жена Комарова уехала из Украины

Александра Кучеренко поделилась, что изменилось в ее жизни.

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Александра Кучеренко - смена имиджа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Кратко:

Александра Кучеренко уехала в Париж

Чем она там занимается

Украинская известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе.

На своей странице в соцсетях Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.

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"Партнер-модель говорит только на французском, но смог объяснить, что на самом деле – пожарный", – объяснила знаменитость.\

Александра Кучеренко на съемках / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Также она показала свой интересный образ – французскую стрижку.

"Как прическа меняет человека", – отметила Александра.

Александра Кучеренко с новой прической / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Напомним, недавно стало известно, что Александра Кучеренко развелась со своим мужем – украинским ведущим Дмитрием Комаровым. К слову, слухи о расставании пары ходили уже давно, ведь Александра и Дмитрий перестали показываться вместе в общественности. Также модель начала появляться на мероприятиях без обручального кольца.

Дмитрий Комаров о разводе с Александрой Кучеренко / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Комаров

Бывшие супруги ранее уже подтвердили свой развод, ведущий и модель отметили, что они расстались, как взрослые люди и ни о каких изменах не идет речь.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

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Кто такой Алексей Кучеренко? Алексей Кучеренко – украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина – Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

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