Представила своего нового партнера: бывшая жена Комарова уехала из Украины

Кратко:
- Александра Кучеренко уехала в Париж
- Чем она там занимается
Украинская известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе.
На своей странице в соцсетях Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.
"Партнер-модель говорит только на французском, но смог объяснить, что на самом деле – пожарный", – объяснила знаменитость.\
Также она показала свой интересный образ – французскую стрижку.
"Как прическа меняет человека", – отметила Александра.
Напомним, недавно стало известно, что Александра Кучеренко развелась со своим мужем – украинским ведущим Дмитрием Комаровым. К слову, слухи о расставании пары ходили уже давно, ведь Александра и Дмитрий перестали показываться вместе в общественности. Также модель начала появляться на мероприятиях без обручального кольца.
Бывшие супруги ранее уже подтвердили свой развод, ведущий и модель отметили, что они расстались, как взрослые люди и ни о каких изменах не идет речь.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Вадим Лисица признался, что всех подробностей личной жизни Потапа и его жены Насти Каменских не знает. Также он высказался, как деятельность беглеца влияет на Каменских.
А также Елена Кравец поделилась, смогла бы она вернуться в команду Студии "Квартал 95". Кравец отметила, что она с трудом приняла решение уйти из "Квартала 95", тогда она пребывала за границей и сообщила коллегам о своем выборе в переписке.
Вас может заинтересовать:
- Известная актриса раскрыла правду о позиции Максима Галкина - детали
- Уже выше мамы: Лилия Подкопаева поразила видом своей дочери на редком фото
- "Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж
Кто такой Алексей Кучеренко?
Алексей Кучеренко – украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина – Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред