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Предателя Джигана публично опозорили в его любимой Россиюшке

Яна Ставская
23 июня 2024, 14:42
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Рэперу досталось от его же коллег по цеху в стране-агрессоре.
Предателя Джигана публично опозорили в его любимой Россиюшке
Предателей нигде не любят / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Инстаграм Джигана

Уроженец Одессы, рэпер Джиган, поддерживающий Путина, получил публичную репутационную "оплеуху" от своих коллег по цеху в любимой им стране-агрессоре.

В эфире одного из российских шоу у рэпера Басты поинтересовались, зачем тот, мол, "хейтит" Джигана.

"Вопрос к Басте: зачем ты хейтишь Джигана? Ведь он и так старается, колет в себя всякие химии, чтобы быть здоровым. Конечно, сказывается на его мозгах, но он все равно нормальный мужик", - сказал один из исполнителей страны-агрессора.

видео дня

Вопрос явно подразумевал иронический ответ в адрес Джигана.

"А я чего его хейчу? Что он - король (неценз., - Главред). Все. Че. Самопризнанный. Я не хейчу, к (неценз., - Главред) я отношусь очень позитивно. Выбрал жить (неценз., - Главред) - живи. Будь добрым, отзывчивым, коли химию", - высказался Баста.

Он затем иронически подытожил, что относится к украинскому предателю "очень позитивно".

Джиган - последние новости по теме

Как писал Главред, Джиган проголосовал в Дубае за террориста Путина. В сети появилось фото, как бывший украинец позирует со своей "силиконовой" женой Самойловой с бюллетенями в руках.

К слову, Джигана в Сети называют подкаблучником своей российской жены. В частности, на видео попала реакция рэпера на жесткий пранк супруги, выдвинувшей претензии, почему он не подарил ей цветы.

Еще в январе 2023 года Джиган подал запрос на получение гражданства Израиля. Тогда в Сеть попала информация, что Денис Устименко-Вайнштейн вырос в Одессе. Его отец Александр Устименко служил моряком на судне дальнего плавания. О матери рэпера известно лишь то, что по национальности она еврейка. Фамилию Вайнштейн Джиган взял из-за уважения к покойной прабабушке, которая пережила Холокост.

Кто такой Джиган

Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

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