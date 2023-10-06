Предательницу Лорак поздравили с беременностью

Певицу теперь уличили в том, что у нее появится ребенок от ее массажиста.

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Ани Лорак дала концерт в Москве/Коллаж Главред, фото Instagram/ani_lorak

Певицу украинского происхождения, которая в жестокой захватнической войне России против Украины, поддержала государство-террориста Ани Лорак, вызвала новую волну слухов в сети.

Так, на странице в İnstagram она разместила фото со своим йога-бойфрендом Исааком Виджраку, который нежно держит предательницу за живот. На Лорак при этом надето черное платье, в котором сложно разглядеть, будет ли скорое пополнение у пары. Однако это не смутило пользователей сети и они принялись строить догадки о беременности Лорак. Кстати, в скорости фото пропало со страницы певицы.

Но вот пропагандистские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Лорак стали поздравлять с пополнением.

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Пара держится за живот Лорак, что напоминает беременные фотосессии. Да и раздобрела Лорак в последнее время заметно.

Лорак держит йога-инструктора и свой живот. Соцсети

Между тем, это фото напоминает серию кадров, которыми несколько месяцев назад Лорак совершила каминг аут и представила своего массажиста широкой публике. Так что вполне возможно, что данное фото - не более чем фантазия непереборчивой аудитории бессовестной певицы.

Напомним, на свой юбилей Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москве цинично плясала и пела украинские песни. Она исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке ‒ еще в те времена, когда жила и работала на Родине.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

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