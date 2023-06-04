Предательница "страдает": как сейчас живет сбежавшая из Украины Повалий

Таисия Повалий покинула Украину более 10 лет назад.

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Как живет сбежавшая из Украины Повалий / скриншот YouTube

Певица Таисия Повалий, которая упорно молчи о войне на родине, недавно забрала из Украины маму. Теперь они живут вместе на съемной квартире.

58-летняя певица проживает и работает в России уже более 15 лет, но до сих пор не может позволить себе купить собственное жилье в Москве. Вместо этого ей приходится снимать квартиру, пишут росСМИ.

Оказывается, Повалий уже устала от беспрерывных переездов и аренды квартир. В этом году ее жилищные условия ухудшились, и теперь она вынуждена жить с мамой и мужем в трехкомнатной квартире. Стоимость этой квартиры в элитном комплексе составляет 150 тысяч рублей в месяц.

По информации журналистов, Повалий не может позволить себе купить жилье в Москве. Цены на недвижимость там высоки, и она не заинтересована в покупке обычной квартиры на окраине города.

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, что она захотела говорить лишь с пропагандистскими СМИ, а о войне, которую Путин развязал против Украины, она не сказала ни слова.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом, Игорем Лихутой.

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