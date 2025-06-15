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Предательница Регина Тодоренко официально подтвердила третью беременность

Анна Подгорная
15 июня 2025, 01:30
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Тодоренко с мужем уже воспитывает двоих детей семи и трех лет.
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко беременна - ведущая ждет третьего ребенка от Влада Топалова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko

Вкратце:

  • Регине Тодоренко приписывали беременность с середины весны
  • Окончательное подтверждение она сделала на свой День рождения

Ведущая украинского происхождения Регина Тодоренко отказалась от Украины во время полномасштабной войны в пользу карьеры в стране-оккупанте, прикрываясь шаткой позицией "вне политики". Тем не менее она вращается в кругу артистов-путинистов, которые своей приверженности кровавому кремлевскому режиму не скрывают, и не видит в этом ничего зазорного.

Они же первыми подогрели слухи о том, что Тодоренко ждет третьего ребенка, еще в апреле. Позже ее заметили с уже весьма большим животом. В обоих случаях Регина решила не комментировать свое положение, а 14 июня, в день своего 35-летия, окончательно прояснила ситуацию.

видео дня

В своем Telegram-канале ведущая опубликовала ролик, в котором перечисляла все свои достижения - карьерные и личные. Однако своей главной ценностью она назвала семью. Тогда же в кадре она появилась с округлым животом в компании мужа. "Все, что я перечислила выше, - это, конечно, красиво и очень важно. Но если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы "семья". Мне 35 и скоро нас будет пятеро!" - заявила Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко беременна
Регина Тодоренко беременна - ведущая ждет третьего ребенка от Влада Топалова / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Регина Тодоренко вышла замуж за бывшего певца Влада Топалова в октябре 2018 года - меньше чем за два месяца до рождения их первенца. У пары появился сын Михаил. В июле 2022 года родился второй мальчик, которого назвали Мирославом.

Регина Тодоренко с мужем и сыновьями
Регина Тодоренко с мужем и сыновьями / instagram.com/reginatodorenko

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Ранее Главред рассказывал, что звезда фильма "Москва слезам не верит", актриса-путинистка Вера Алентова, перенесла операцию - у нее обнаружили новообразование.

Также стало известно, что бразильская актриса Луселия Сантус, известная по сериалу "Рабыня Изаура", на четвертом году полномасштабной войны приехала в рф с сыном.

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Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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