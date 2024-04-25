Предательница Украины уроженка Одессы певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России и уже получила гражданство страны-террориста, показала поклонникам, как не задалось у нее утро и свой растрепанный вид.
Жена российского певца-путиниста Влада Топалова в своих соцсетях пожаловалась, как ей трудно совмещать материнство и работу. Регина и Влад воспитывают сыновей – Михаила и Мирослава.
Ведущая следит за фигурой и часто посещает тренировки, а на этот раз Тодоренко пришлось пойти на жертвы.
Предательница рассказала, что день у нее выдался очень тяжелый.
"Не успела расчесаться. Не выпила витамины. Перед выходом мыла ребенка, и худи был измазан", — написалаа ведущая.
Тодоренко отметила, что ей пришлось вернуться домой и переодеваться, но опоздать на важное занятие.
Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
Регина Тодоренко - последние новости по теме
Отметим, Регину Тодоренку сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. Всвоих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.
А также Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.
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