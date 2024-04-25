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Предательница Регина Тодоренко испугала фанатов своим растрепанным видом

Элина Чигис
25 апреля 2024, 03:00
Предательница Регина Тодоренко показала, как выглядит утром и удивила фанатов своим видом.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко вышла на связь в странном виде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Предательница Украины уроженка Одессы певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России и уже получила гражданство страны-террориста, показала поклонникам, как не задалось у нее утро и свой растрепанный вид.

Жена российского певца-путиниста Влада Топалова в своих соцсетях пожаловалась, как ей трудно совмещать материнство и работу. Регина и Влад воспитывают сыновей – Михаила и Мирослава.

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Ведущая следит за фигурой и часто посещает тренировки, а на этот раз Тодоренко пришлось пойти на жертвы.

Предательница рассказала, что день у нее выдался очень тяжелый.

"Не успела расчесаться. Не выпила витамины. Перед выходом мыла ребенка, и худи был измазан", — написалаа ведущая.

Тодоренко отметила, что ей пришлось вернуться домой и переодеваться, но опоздать на важное занятие.

Регина Тодоренко пожаловалась на трудности
Регина Тодоренко пожаловалась на трудности / фото: скрин instagram.com/reginatodorenko/

Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, Регину Тодоренку сравнили с российской балериной-путинисткой Анастасией Волочковой. Всвоих соцсетях Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима.

А также Андрей Бедняков был коллегой Регины Тодоренко. Вместе ведущие пересекались на тревел-шоу "Орел и решка", и уже тогда Бедняков понял, какого сорта Регина, как человек.

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