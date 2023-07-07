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"Празднуете смерти во Львове": Мишину разнесли за танцы на яхте в купальнике

Алена Кюпели
7 июля 2023, 16:51 обновлено 7 июля, 16:58
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Актриса Ксения Мишина побывала на отдыхе с сыном, чем вызвала волну негодования в сети.
Ксения Мишина попала под мощные хейтерские флюиды
Ксения Мишина попала под мощные хейтерские флюиды / Instagram/mish.ka

Украинская актриса Ксения Мишина нарвалась на колоссальную волну хейта со стороны своих фоловеров. Причиной ненависти стало ее видео с отдыха в Турции, которое она разместила на своей странице в Instagram.

И возможно, ей бы простили веселые танцы, отдых и купальник, если бы это видео не появилось в день трагедии во Львове. Когда из-за прямого попадания российской ракеты в жилой дом погибли мирные украинцы.

На видео - Ксения Мишина танцует с сыном на яхте в Турции:

Пользователи стали обвинять Мишину в том, что сейчас не самое лучшее время показывать такие видео. Многие решили, что актрисе сильно хочется хвастаться накачанным телом и ей все равно, что в это время в Украине погибают люди.

"Просто берегите друг друга", - подписала видео актриса.

Очень маленький процент поклонников Мишиной встали на ее сторону и оправдали ее видео тем, что она просто вывезла своего ребенка к морю и радостно проводит время с ним.

"Я понимаю, что капец как хочется показать свое накачанное тело, свой отдых и что вам весело. Но там люди умирают если что", "И от публичных людей такое видеть удивительно. Можно в день страшных трагедий для сотен людей хотя бы не выкладывать такие видео? Вот патриоты", "Для чего показывать такое, мы что должны радоваться за вас, когда в Украине теракты каждый день?", "Сразу видно, ей пофиг", "Это вы празднуете смерти во Львове или это просто вам все равно (неценз - авт.)"? - пишут они.

Мишина нарвалась на изрядную порцию критики
Мишина нарвалась на изрядную порцию критики / Instagram/mish.ka
Во время войны люди не прощают такие видео
Во время войны люди не прощают такие видео / Instagram/mish.ka

Напомним, ранее актриса поделилась трогательным видео. Оказалось, что актриса не виделась с мамой почти два с половиной года и наконец-то увиделась со своей мамой, которая живет в оккупированном Крыму. Мать с дочкой встретились в Турции.

Ранее Ксения Мишина разозлила фолловеров фото с отдыха. Пользователи разозлились на актрису и стали осуждать то, что она хвастается своим отдыхом, в то время, как в окопах умирают украинские защитники.

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Ксения Мишина
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