Праздник хорошего парня: как сейчас выглядит самый маленький сын Макаревича

Эйтан Макаревич уже успел отбить у звездного отца часть поклонников.

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Эйтан Макаревич - как выглядит сын Макаревича от Эйнат Кляйн / коллаж: Главред, фото: facebook.com/makarevichav

Российский музыкант, писатель, художник, лидер группы Машина времени и иностранный агент Андрей Макаревич разделяет со своей молодой супругой, гидом, фотографом и бизнесвумен Эйнат Кляйн, страсть у путешествиям. Наличие в паре маленького ребенка этому ничуть не мешает. Напротив - маленький Эйтан стал неотъемлемой частью поездок родителей.

В свои годы малыш побывал уже во многих странах. К примеру, недавно Эйтану исполнилось два годика, которые он отпраздновал с мамой и папой в городке Эм на юго-востоке Франции.

Снимком с малышом Андрей Макаревич поделился в своем блоге в Facebook. На фото именинник позирует в детском стульчике перед праздничным тортом.

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Эйтан - четвертый и самый маленький ребенок Макаревича. Примечательно, что разница возрасте между малышом и его старшей сестрой Даной (первый ребенок музыканта) составляет 47 лет.

Эйтан Макаревич - как выглядит сын Макаревича от Эйнат Кляйн / facebook.com/makarevichav

Кто такой Андрей Макаревич? Андрей Макаревич — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".

Публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта.

2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Макаревича в реестр физических лиц — "иностранных агентов".

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