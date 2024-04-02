Праздник хорошего парня: как сейчас выглядит самый маленький сын Макаревича

Российский музыкант, писатель, художник, лидер группы Машина времени и иностранный агент Андрей Макаревич разделяет со своей молодой супругой, гидом, фотографом и бизнесвумен Эйнат Кляйн, страсть у путешествиям. Наличие в паре маленького ребенка этому ничуть не мешает. Напротив - маленький Эйтан стал неотъемлемой частью поездок родителей.
В свои годы малыш побывал уже во многих странах. К примеру, недавно Эйтану исполнилось два годика, которые он отпраздновал с мамой и папой в городке Эм на юго-востоке Франции.
Снимком с малышом Андрей Макаревич поделился в своем блоге в Facebook. На фото именинник позирует в детском стульчике перед праздничным тортом.
Эйтан - четвертый и самый маленький ребенок Макаревича. Примечательно, что разница возрасте между малышом и его старшей сестрой Даной (первый ребенок музыканта) составляет 47 лет.
Кто такой Андрей Макаревич?
Андрей Макаревич — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".
Публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта.
2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Макаревича в реестр физических лиц — "иностранных агентов".
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