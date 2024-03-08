"Правильно сделали": путинистку Бузову грохнули головой прямо на сцене

Известную российскую певицу и ведущую Ольгу Бузову, которая фанатеет от кровавого вторжения РФ в Украину, танцоры слишком высоко подняли и ударили головой о прожектор.
Случилось это на одном из коцертов певицы-путинистки, видео с инцидентом уже разлетелось по соцсетях.
На видео артистка поет свою песню в наряде, который вызвал массу недоумения в жителей страны на болотах, они назвали его непристойным и даже сравнили с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой.
"Когда уже уберут со сцены поющие трусы. Неужто нет нормальных костюмов?";
"Еще одна голая вечеринка под фанеру";
"Надоела эта тетка в трусах, с фанерой", - написали в комментариях.
Некоторые комментаторы даже обрадовались такому инциденту:
"Давно пора";
"Правильно сделали";
"Ее ударили головой при родах, в роддоме".
Кто такая Ольга Бузова
Ольга Бузова — российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер. Известна как бывшая участница, а позднее бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "ТНТ"; с декабря 2008 по апрель 2021 года — шеф-редактор журнала "Мир реалити-шоу. Дом-2".
В 2022 году поддержала вторжение России в Украину, посетила оккупированные территории Украины, продвигала символ российского вторжения в социальных сетях.
В июле 2017 года из-за гастролей в аннексированном Крыму Бузову внесли в базу "Миротворец".
Напомним, певицу Ольгу Бузову подняли на смех за фото в купальнике. Подписчики певицы не оценили формы Бузовой - многим они показались недостаточно внушительными.
А также россияне высмеяли фильм "Ирония судьбы" с Бузовой и Киркоровым. Россияне почему-то не очень сильно хотели смотреть фильм с новыми звездами.
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