Позитив объяснил, зачем опубликовал фото поцелуя с Дорофеевой

Позитив и Надя Дорофеева / УНИАН

Известный украинский поп-певец Позитив (настоящее имя ‒ Алексей Завгородний) объяснил, зачем взбаламутил отечественные сегменты социальных сетей, опубликовав фото своего поцелуя с Надей Дорофеевой ‒ бывшей напарницей по дуэту "Время и стекло". Объяснение исполнитель озвучил в эфире телеканала 1+1.

Позитив говорит, что всего лишь хотел привлечь лишнее внимание ‒ после того, как Дорофеева подтвердила слухи: она встречается ресторатором Михаилом Кацуриным и выложила совместное романтическое фото.

"Это кликбейт. Когда Надя опубликовала фотографию с Кацуриным, я написал у себя "Неужели вместе" с этим фото и таким образом сделал анонс сегодняшнего клипа и песни [совместный трек с Алиной Паш и Мишель Андраде ‒ Главред]. Мы ведь не говорили, что там будет Алина Паш. И все думали, что это 100% будет Надя. Я не звал Надю в эту песню, потому что знал, что у нее будет дуэтная песня с Артемом Пивоваровым, сейчас она также готовит сольный альбом",— говорит исполнитель.

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Напомним, украинский поп-певец Владимир Дантес (и бывший муж Дорофеевой) продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой и рестораторкой, соответственно, с бывшим мужем которой сейчас встречается Дорофеева.

К слову, самая Надя недавно призналась в любви бывшему коллеге по дуэту "Время и Стекло" Алексею Завгороднему (Позитиву).

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