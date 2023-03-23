Пожар: Ксения Мишина показала соблазнительную фигуру в кожаных микро-трусах

Актриса активно занималась спортом и сделала свое тело идеальным. Самое время - мотивировать других.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая буквально на днях хвасталась своим похудением и отличной формой, выложила кадры новой фотосессии.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

Свой пост актриса сопроводила двумя эмодзи - авокадо и бургеры. "Решать вам", - подписала свой пост она, пытаясь мотивировать своих подписчиков заниматься и придерживаться здорового питания.

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Ксения Мишина / Instagram

Ксения Мишина / Instagram

Пользователи и фоловеры Мишиной традиционно разделились на два лагеря: одни восхищались новой фигурой актрисы, другие посчитали, что это "перебор".

Ксения Мишина / Instagram

Ксения Мишина / Instagram

Но есть еще третий лагерь, который осудил актрису за публикацию "голых" фото во время войны и попадания ракет по жилым украинским домам.

Напомним, ранее Мишина решилась показать результаты работы над собой на своей странице в Instagram.

"Наконец-то настал тот день, когда я могу похвастаться своим результатом", - написала актриса и показала фото в белье, а также подтянутое и рельефное тело.

Кроме того, ранее также молодая подруга-журналистка любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Катерина, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, снова показала себя без одежды.

Так, Катерина устроила очередную сессию вопросов и ответов со своими подписчиками в Instagram, где похвасталась телом в одном лишь нижнем белье. Она также написала свои параметры, которыми, собственно, можно и похвастаться.

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