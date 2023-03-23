УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пожар: Ксения Мишина показала соблазнительную фигуру в кожаных микро-трусах

23 марта 2023, 02:00
Актриса активно занималась спортом и сделала свое тело идеальным. Самое время - мотивировать других.
Ксения Мишина
Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая буквально на днях хвасталась своим похудением и отличной формой, выложила кадры новой фотосессии.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

Свой пост актриса сопроводила двумя эмодзи - авокадо и бургеры. "Решать вам", - подписала свой пост она, пытаясь мотивировать своих подписчиков заниматься и придерживаться здорового питания.

видео дня
Ксения Мишина
Ксения Мишина / Instagram
Ксения Мишина
Ксения Мишина / Instagram

Пользователи и фоловеры Мишиной традиционно разделились на два лагеря: одни восхищались новой фигурой актрисы, другие посчитали, что это "перебор".

Ксения Мишина
Ксения Мишина / Instagram
Ксения Мишина
Ксения Мишина / Instagram

Но есть еще третий лагерь, который осудил актрису за публикацию "голых" фото во время войны и попадания ракет по жилым украинским домам.

Напомним, ранее Мишина решилась показать результаты работы над собой на своей странице в Instagram.

"Наконец-то настал тот день, когда я могу похвастаться своим результатом", - написала актриса и показала фото в белье, а также подтянутое и рельефное тело.

Кроме того, ранее также молодая подруга-журналистка любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Катерина, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, снова показала себя без одежды.

Так, Катерина устроила очередную сессию вопросов и ответов со своими подписчиками в Instagram, где похвасталась телом в одном лишь нижнем белье. Она также написала свои параметры, которыми, собственно, можно и похвастаться.

Вас также может заинтересовать:

Ксения Мишина
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:02

"Анастасия, вы спите с Джигурдой": довольную Волочкову вывели на чистую воду

02:00

Пожар: Ксения Мишина показала соблазнительную фигуру в кожаных микро-трусахВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, как ВСУ сможет уничтожить Крымский мостВидео

00:40

Вкуснее в 10 раз: вымочите сельдь в секретном ингредиенте и удивите гостей бомбической закускойВидео

00:19

3-летняя дочь не дождалась папу: в боях под Кременной погиб 22-летний чемпион Европы по боксуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22 марта, среда
23:40

Медведев забился в истерике из-за военной помощи ВСУ и пригрозил миру "ядерным апокалипсисом"Видео

23:12

24 марта можно привлечь большие деньги одним способом: приметы и запреты дняВидео

22:56

"На собаках дольше заживает": врач Киркорова ошалел от операции, все закончилось "сюрпризом"Видео

22:49

В Курске раздались громкие взрывы: "бавовну" заметили в районе аэропортаВидео

Реклама
22:12

Дорофеева вытянула Кацурина на сцену, чтобы зацеловать егоВидео

22:07

"Украинцам мы ничего не сделали": на первую ракетку Беларуси набросились из-за заявления о войнеВидео

21:59

Слепаков высмеял присутствие Собчак на своем концертеВидео

21:53

Что не любят розы: главные ошибки при посадке нежного цветка

21:40

От 300 до 570 гривен: кому из пенсионеров могут доплачивать каждый месяцВидео

21:37

После эмоционального призыва Зеленского страны НАТО могут прислать Украине истребители - СтолтенбергВидео

21:13

Путин с ордером собрался на саммит БРИКС: в ЮАР сделали заявление по его арестуВидео

21:10

Спасательная операция в Запорожье завершилась: количество пострадавших резко возросло - МВДФотоВидео

20:50

Илия Куса. Любая  власть в России должна зависеть от КитаяВидеоблоги

20:50

Выполнял сложные операции: в Бахмуте погиб командир "Чехов"Видео

20:41

Екатерина Репяхова показала свое "обновленное" лицо после пластических операций

Реклама
20:25

"Это лучшее, что может с вами произойти": Зеленский дал впечатляющий ответ России на жесткий обстрелВидео

19:59

Энергообъекты больше не в приоритете: россияне изменили цели для обстрелов - разведкаВидео

19:59

Гитарист Go_A чуть не погиб от ночной атаки оккупанта по Ржищеву

19:46

Можно ли кошкам сырую курицу: как не навредить любимому питомцу

19:46

"Нас отбросило в коридор": жертв в результате удара по Запорожью может быть больше - медикВидео

19:34

"Обнуление" статуса Киева-Печерской лаврымнение

19:28

"Хотите быть миротворцами – звоните Зеленскому": Загородний назвал сценарий диалога Украины и КНРВидео

18:44

"Цацкаться уже никто не собирается": эксперт предрек крах России за один нелепый удар по УкраинеВидео

18:30

Нехитрые и простые способы: как сделать так, чтобы кастрюля не пригорала

18:22

Россия испугалась "угрозы США" и отправила на Курилы ракетные комплексы БастионВидео

18:08

Российская церковь несет ответственность за преступления против Украины - патриарх ВарфоломейВидео

17:59

Ракетная атака России: количество пострадавших в Запорожье резко возросло, новые деталиВидео

17:36

Рецепт простейшего блюда, который покорил весь Instagram: восхитительная закуска за 12 минутВидео

17:32

Пылкая любовь и сладкая месть: на 1+1 Украина состоится премьера драмы "Неверный"

17:22

Ракетный удар по Одессе: в Минобороны РФ подтвердили причастность, но назвали свою версию обстрелаВидео

17:20

Будет ли Путин арестован в Таджикистане: адвокат объяснил ситуациюВидео

17:11

Сколько европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС в ближайшие годы: результаты соцопросаВидео

17:04

Назар Заднепровский рассказал, каким "хорошим русским" дал бы украинский паспортВидео

17:03

Акция "Поймай барыгу": герои войны и звезды рассказали, что думают о борьбе с наркотиками

16:37

"Летит очень быстро": Игнат назвал ракеты, которые влетели в жилой дом ЗапорожьяВидео

Реклама
16:23

Ракетный удар по Запорожью: Лавров во всем обвинил ЗападВидео

16:18

Си Цзиньпин резко "опрокинул" Путина и разбил газовые мечты главы Кремля – BloombergВидео

15:58

"А вы что, с преступником?": Загородний объяснил, как Си Цзиньпин подставил себя встречей с ПутинымВидео

15:47

Филю снова перешили: как выглядит Киркоров после новой операцииВидео

15:40

Что нельзя делать в день поминок: несколько важных правил

15:37

Рано радоваться теплу: синоптик сообщил о мощных ливнях и снегопадах в мартеВидео

15:31

Эксперт предупредил украинцев о возможном подорожании аренды жилья: как сильно и почемуВидео

15:27

Почему 23 марта нельзя говорить плохо про умерших: приметы, которые могут серьезно навредитьВидео

15:25

"Китаю очень интересна Украина": у Киева есть козырь, как переманить Пекин – ЗагороднийВидео

15:20

Назван официально самый популярный артист в мире по версии Книги рекордов ГиннессаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять