"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

Cкандальная российская чиновница Екатерина Мизулина (которую считает новой любовницей диктатора Путина), угодила в публичный конфуз.

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"Любовница" Путина угодила в публичный конфуз / коллаж Главред, скриншоты из видео

Cкандально известная российская чиновница Екатерина Мизулина (которую СМИ называют новой любовницей и фавориткой русского диктатора Путина) угодила в конфузную ситуацию. Как пишут русские СМИ она похвасталась тем, что была в запретной зон национального парка "Столбы" в Красноярском крае.

Фото из поездки скандальная путинистка и руководитель мракобесной органзиции "Лиги безопасного интернета" хоть и выложила в закрытом Telegram-чате, но они быстро утекли в открытые сегменты Сети.

Сама Мизулина беззаботно щебетала ‒ мол, красивые были пейзажи в заповеднике и посетовала ‒ мол, слишком много клещей, несколько из которых присосались к ней и ее спутникам.

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"Красота нереальная. Но клещей там! Мы вчера словили 7 штук, впиться не успели, все живы-здоровы", — написала Мизулина.

При этом часть парка, в которой прогуливалась Мизулина, официально закрыта для посетителей до конца мая 2024 года.

Кто такая Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.

Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.

Новая любовница Путина Екатерина Мизулина - последние новости по теме

Отметим, по данным росСМИ, Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками.

А также, выступая в Тюмени перед курсантами командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, Екатерина Мизулина цинично спела песню украинской группы "Бумбокс".

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