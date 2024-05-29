СМИ сообщили хорошие новости о здоровье Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон хорошо переносит лечение и химиотерапию.

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Кейт Миддлтон чувствует себя лучше / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

После сообщений о том, что принцесса Уэльская в последние дни "гуляла" с семьей, продолжая курс профилактической химиотерапии, возникли некоторые предположения о том, когда Кейт вернется к официальным встречам.

Как пишет The Independent, хотя некоторые противоречивые сообщения предполагают, что Кейт может вернуться уже осенью или даже в новом году, представители дворца и королевской семьи подчеркивают, что официальная дата возвращения не запланирована.

Однако, по данным Vanity Fair, принцесса недавно "преодолела" свое лечение и чувствует себя намного лучше.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Для меня было большим облегчением то, что она переносит лечение и на самом деле чувствует себя намного лучше", — сообщает издание. "Конечно, это было очень сложное и тревожное время. Вокруг нее сплотились все — Уильям, ее родители, сестра и брат".

Однако, очевидно, что Кейт не торопится возвращаться к работе и по-прежнему сосредоточена на выздоровлении.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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