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Повсюду головы орков, а Зеленский на коне: Арестович расшифровал предсказание Нострадамуса

29 марта 2022, 03:40

Политик опубликовал рисунок карандашами. На картине изображен украинский президент Владимир Зеленский.

Арестович
Арестович расшифровал послание Нострадамуса / скриншот

В сети стало популярным пророчество известного французского фармацевта и алхимика Нострадамуса, который в свое время предсказал приход к власти Адольфа Гитлера и Вторую мировую войну.

Теперь люди пытаются найти информацию про 2022 год и события в Украине. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович "расшифровал" тайну одного из посланий оракула.

В Instagram политик опубликовал рисунок карандашами. На картине изображен украинский президент Владимир Зеленский. Глава государства представлен на коне в окружении испуганных воинов с символами "Z" и "V" на форме, а также лежащие на земле руки, ноги и головы захватчиков.

На армию, идущую с российским знаменем и георгиевскими лентами, надвигаются их противники под сине-желтым флагом. Воины, среди которых и женщины, с трезубцами на шлемах прогоняют врага со своей территории.

"Раскрыта тайна 1001-го катрена Нострадамуса", – написал Арестович.

Между тем, добавим, что настоящее 1001-е четверостишие пророка звучит так: "Когда раздвоенный поддержат два кола, с шестью полутелами и раскрытыми пастями, могучий Властелин, наследник жаб, поработить сумеет всё на этом свете".

Напомним, российский военачальник Игорь Гиркин, также известный под военным псевдонимом Игорь Стрелков, признал, что война Владимира Путина против Украины имела неприятные последствия. Ветеран армии и бывший офицер ФСБ подтвердил, что Украине удалось дать отпор России.

viber
война в Украине Нострадамус Алексей Арестович
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