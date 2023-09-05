Украинская певица Таисия Повалий, которая предала свою родину и встала на сторону террористической России, которая напала на мирную Украину, объявилась в оккупированном Луганске.
Там "народной артистке Ингушетии" выпала "честь" открывать мемориал "Острая могила", который по информации пропагандистских СМИ, принял решение сотворить главный террорист планеты - Путин.
Компанию украинке составили "достойные" ее уровня артисты, а именно путинистка Лариса Долина, Александр Михайлов, а также артисты местного театра и филармонии оккупированного города.
Напомним, недавно Повалий на Z-концерте в Уфе выступила с песней, прославляющей страну-оккупанта. Но сперва она призналась ей в любви. "Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. Россия, я люблю тебя", - с натянутой улыбкой произнесла запроданка.
Ранее запроданка Таисия Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь под песню Червона Рута: пока "хорошие русские" развлекались, их ракеты атаковали мирных украинских жителей.
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