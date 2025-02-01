"Потрясающий актер": умер заслуженный артист Украины - что случилось

Кратко:
- Станислав Колокольников умер от болезни
- Когда пройдет прощание с артистом
Заслуженный артист Украины Станислав Колокольников умер в четверг, 30 января, в возрасте 64 лет. Известно, что артист боролся с тяжелой болезнью.
Печальное известие сообщили на странице в соцсетях Киевского академического театра "Колесо".
Коллеги выразили свое сочувствие и отметили, что это огромная потеря для них.
"Потрясающий актер, обладавший собственным характерным и неповторимым стилем. Станиславу Колокольникову были подвластны роли любого жанра и художественного измерения", - отметили в театре.
Также известно, что прощание со Станиславом Колокольниковым состоится в понедельник, 3 февраля, в 12:00 в Киевском крематории., прийти могут все желающие провести артиста в последний путь.
Какие известные люди умерли - последние новости
Как сообщал Главред, недавно в боях с агрессорами РФ погиб известный спортсмен. Украина потеряла чемпиона по панкратиону - Павла Унгуряна.
Также сообщалось, что умерла участница группы Лисапетный батальон. Александра Манастырская была важной частью группы, поскольку стояла у истоков ее создания.
Вас может заинтересовать:
- Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну
- У молчуна Валерия Леонтьева горе - что произошло
- "Ощутила тот мрак": дочь Сумской призналась о домогательствах от преподавателя
Кто такой Станислав Колокольников?
Станислав Колокольников - родился 16 ноября 1961 года в Киеве. Образование получил в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, специальность – актер драматического театра и кино.
Заслуженный артист Украины работал в Черкасском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Тараса Григорьевича Шевченко, в экспериментальном театре-студии Владимира Пилипенко, в "Драм-Антре", в Киевском драматическом театре "Браво" и в театре "Магия".
С 1993 года Колокольников был ведущим мастером сцены Киевского академического театра "Колесо". Там он сыграл 30 ролей, в том числе в пьесах Панаса Саксаганского, Агаты Кристи, Елены Пчилки, Ярослава Стельмаха, Педро Кальдерона де Ла Барка, Николая Кулиша, Жана-Батиста Мольера и многих других.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред