"Потрясающий актер": умер заслуженный артист Украины - что случилось

Станислав Колокольников не смог победить болезнь.

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Умер Станислав Колокольников / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Koleso Teatr, pixabay.com/

Кратко:

Станислав Колокольников умер от болезни

Когда пройдет прощание с артистом

Заслуженный артист Украины Станислав Колокольников умер в четверг, 30 января, в возрасте 64 лет. Известно, что артист боролся с тяжелой болезнью.

Печальное известие сообщили на странице в соцсетях Киевского академического театра "Колесо".

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Коллеги выразили свое сочувствие и отметили, что это огромная потеря для них.

"Потрясающий актер, обладавший собственным характерным и неповторимым стилем. Станиславу Колокольникову были подвластны роли любого жанра и художественного измерения", - отметили в театре.

Коллеги артиста высказались о его смерти / фото: скрин facebook.com Koleso Teatr

Также известно, что прощание со Станиславом Колокольниковым состоится в понедельник, 3 февраля, в 12:00 в Киевском крематории., прийти могут все желающие провести артиста в последний путь.

Какие известные люди умерли - последние новости

Как сообщал Главред, недавно в боях с агрессорами РФ погиб известный спортсмен. Украина потеряла чемпиона по панкратиону - Павла Унгуряна.

Также сообщалось, что умерла участница группы Лисапетный батальон. Александра Манастырская была важной частью группы, поскольку стояла у истоков ее создания.

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Кто такой Станислав Колокольников? Станислав Колокольников - родился 16 ноября 1961 года в Киеве. Образование получил в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, специальность – актер драматического театра и кино. Заслуженный артист Украины работал в Черкасском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Тараса Григорьевича Шевченко, в экспериментальном театре-студии Владимира Пилипенко, в "Драм-Антре", в Киевском драматическом театре "Браво" и в театре "Магия". С 1993 года Колокольников был ведущим мастером сцены Киевского академического театра "Колесо". Там он сыграл 30 ролей, в том числе в пьесах Панаса Саксаганского, Агаты Кристи, Елены Пчилки, Ярослава Стельмаха, Педро Кальдерона де Ла Барка, Николая Кулиша, Жана-Батиста Мольера и многих других.

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