"Потому, что я - русский": YouTube заблокировал каналы российских Z-артистов

Видеохостинг YouTube заблокировал официальные каналы российских исполнителей, которые отчаянно и безкомпромисно поддерживают террориста Путина, Полины Гагариной, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной, в отношении которых Евросоюз ввел санкции.
Об этом пишет Meduza.
Певец Шаман сам сообщил о блокировке своего канала, отметив, что видеохостинг заблокировал его из-за того, что "он русский". На канале певца было более двух миллионов подписчиков.
Официальные каналы подпавших под европейские санкции российских исполнителей были заблокированы после обращения в Google и YouTube комиссии по радио и телевещанию Литвы.
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Отметим, что Шаман и Гагарина 24 июня попали под санкции ЕС в рамках четырнадцатого пакета ограничений против России. Газманов, Чичерина и Лепс были внесены в санкционные списки еще в 2022 году.
Отметим, что популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких исполнителей из страны-агрессора РФ, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны против Украины. В их числе – известные артисты-путинисты Григорий Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".
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