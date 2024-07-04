"Потому, что я - русский": YouTube заблокировал каналы российских Z-артистов

Официальные каналы подпавших под европейские санкции российских исполнителей были заблокированы.

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Shaman теперь будет делится своими патриотическими песнями в контакте/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/shaman.me

Видеохостинг YouTube заблокировал официальные каналы российских исполнителей, которые отчаянно и безкомпромисно поддерживают террориста Путина, Полины Гагариной, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной, в отношении которых Евросоюз ввел санкции.

Об этом пишет Meduza.

Певец Шаман сам сообщил о блокировке своего канала, отметив, что видеохостинг заблокировал его из-за того, что "он русский". На канале певца было более двух миллионов подписчиков.

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Официальные каналы подпавших под европейские санкции российских исполнителей были заблокированы после обращения в Google и YouTube комиссии по радио и телевещанию Литвы.

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Отметим, что Шаман и Гагарина 24 июня попали под санкции ЕС в рамках четырнадцатого пакета ограничений против России. Газманов, Чичерина и Лепс были внесены в санкционные списки еще в 2022 году.

Отметим, что популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких исполнителей из страны-агрессора РФ, против которых США и Евросоюз ввели санкции за активную поддержку войны против Украины. В их числе – известные артисты-путинисты Григорий Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".

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