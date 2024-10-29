Потеря слуха и кошмарная боль: Адель рассказала про свой недуг

Британская певица призналась, что даже хотела покалечить себя из-за этого.

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Адель новости - Адель рассказала про частичную потерю слуха / коллаж: Главред, фото: instagram.com/adele

Что произошло с Адель:

Певица была близка к потере слуха из-за тяжелой ушной инфекции

Знаменитость пережила сложный период мучительной боли и дискомфорта

Большой музыкальный тур Адель, после которого певица планирует взять творческую паузу, подходит к концу. Финальные концерты певицы очень эмоциональны, и полны откровений.

К примеру, 26 октября в Caesars Palace, Лас-Вегас, звезда призналась, что едва не потеряла слух из-за сложной бактериальной инфекции, пишет издание Express. Болезнь проявила себя летом в Мюнхене, где Адель дала 5 концертов.

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Певица призналась, что страх перед потерей слуха и боль временами были такими сильными, что "ей хотелось отрезать себе ухо". Больше всего пострадало левое - оно доставляло дискомфорт и физический, и из-за частичной глухоты. Долгое время ей не становилось легче, ведь артистке не сразу удалось подобрать правильный антибиотик.

При этом Адель отметила, что ушная инфекция - это ее самый болезненный и неприятный опыт в жизни, тем более что раньше она не была склонна к этой болезни. "У меня никогда раньше этого не было. Это самая болезненная вещь, которая когда-либо случалась со мной. Это было хуже, чем роды. Несколько дней я принимала неправильные антибиотики, пока мне удалось подобрать тот, который начал действовать", - рассказала звезда.

К счастью, сейчас Адель здорова, и на отдых она отправится лишь наедине со своей усталостью от большого концертного тура, и с надеждой на новые интересные проекты.

Кто такая Адель? Адель - британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми. Также у артистки есть "Оскар" и "Золотой глобус" (за песню "Skyfall" - заглавную тему одноименного фильма про Джеймса Бонда). Имеет орден Британской империи и несколько рекордов в Книге рекордов Гиннесса. Одна из самых влиятельных женщин в мире (по версии издания Time) и одна из самых продаваемых артистов в мире.

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