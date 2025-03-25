Потап заговорил о прошлом с Настей Каменских - что произошло

Потап рассказал, какое амплуа он себе выбрал.

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Потап - новое амплуа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Потап вспомнил свое былое творчество

Рэпер рассказал, каким он теперь будет

Украинский продюсер и рэпер Потап поделился размышления о том, каким он был в разные периоды своего творчества и отметил, каким он будет в новом амплуа - Slavic Balagan.

На своей странице в Instagram Потап также упомянул и дуэт со своей женой Настей Каменских.

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"Перевоплощение – одна из самых увлекательных тем для артиста! Когда ты в образе – ты абсолютно свободен! Мои герои Потап из дуэта Потап и Настя – эпатажный шутник, Big P из группы Mozgi – клубный папочка, Аркадий Лайкин – современный бард. Они все похожи на меня, но между тем совершенно не я. Slavic Balagan – это новый образ, ему можно вообще все! Он сам антисистема и сплошной праздник!" – рассказал рэпер.

Потап о своем творчестве / фото: скрин instagram.com, Потап

Публикацию Потап сопроводил своей фотографией, на которой показался со сценическим луком, в котором выступает, как Slavic Balagan.

Потап продолжает жить за границей / фото: instagram.com, Потап

Напомним, Потап сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны в Украине за границу, также с ним долгое время была и Каменских. Все же певица вернулась в Украину, а рэпер продолжает развивать свою музыкальную карьеру за границей.

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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