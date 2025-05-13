Потап обратился к поклонникам и показался после ошеломительного похудения

Кратко:
- Потап показался после похудения
- Чем он сейчас занят
Украинский известный рэпер Потап, который сбежал из Украины во время полномасштабной войны в Украине, опубликовал новое фото.
На своей странице в Instagram беглец показался на борту самолета, засветив свои часы и татуировки на руке.
Отметим, совсем недавно Потап сообщил, что значительно сбросил вес и не собирается останавливаться, кстати, результат очень заметен.
"Голова в небе", – написал рэпер, но не уточнил, куда же он улетел.
Напомним, Потап очень часто попадает в разные скандалы, поскольку продолжает петь песни на русском языке, дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, отдыхал в Дубае с россиянами и назвал Украину "страной, в которой ничего нет".
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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