Потап обратился к поклонникам и показался после ошеломительного похудения

Потап опять отправился в другое место.

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Потап - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Потап показался после похудения

Чем он сейчас занят

Украинский известный рэпер Потап, который сбежал из Украины во время полномасштабной войны в Украине, опубликовал новое фото.

На своей странице в Instagram беглец показался на борту самолета, засветив свои часы и татуировки на руке.

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Отметим, совсем недавно Потап сообщил, что значительно сбросил вес и не собирается останавливаться, кстати, результат очень заметен.

Потап худеет с помощью голодания / фото: instagram.com, Потап

"Голова в небе", – написал рэпер, но не уточнил, куда же он улетел.

Потап в самолете / фото: скрин instagram.com, Потап

Напомним, Потап очень часто попадает в разные скандалы, поскольку продолжает петь песни на русском языке, дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, отдыхал в Дубае с россиянами и назвал Украину "страной, в которой ничего нет".

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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