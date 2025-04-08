Пострадало 70 человек и известный певец: обвалилась крыша ночного клуба

В Доминиканской республике обвалилась крыша ночного клуба во время концерта.

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В ночном клубе случилась трагедия / Коллаж Главред, фото скриншот Twitter

Кратко:

Во время концерта обвалилась крыша зала

Пострадало 70 человек, 15 погибло

Известный певец получил травмы после того, как крыша ночного клуба обрушилась во время его выступления, в результате чего погибли 15 человек и 70 оказались завалены.

Певец меренге Рубби Перес, выступавший во время обрушения крыши в клубе Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго, был спасен из-под завалов и получил неизвестные травмы, пишет The Daily Mail.

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На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как Перес, у которого было два хита в чартах Billboard, выступает на сцене, когда части потолка рухнули на танцующую толпу и исполнителей.

Руби Перез оказался сильно травмированным / Фото Instagram/ rubbyperezoficial

По словам Хуана Мануэля Мендеса, директора Центра чрезвычайных операций, в настоящее время спасатели ищут потенциальных выживших под завалами.

Руби Перез оказался сильно травмированным / Фото Instagram/ rubbyperezoficial

"Мы предполагаем, что многие из них все еще живы, и именно поэтому власти не сдадутся, пока под этими завалами не останется ни одного человека", — сказал он.

Doce personas murieron y múltiples resultaron heridos cuando se desplomó el techo de la famosa discoteca Jet- Set de República Dominicana durante la presentación del famoso merengue Rubby Pérez.



Según varios medios locales, su manejador Fernando Soto reveló que el artista aún… pic.twitter.com/eyIKY3E0KQ — Molusco (@Moluskein) April 8, 2025

"К сожалению, на данный момент у нас 15 смертей... мы надеемся найти еще больше людей живыми", — добавил Мендес.

?#AlertaADN



¡Lamentable! 12 muertos y decenas de heridos después del desplome del techo de una discoteca en República Dominicana, mientras se llevaba a cabo la presentación del cantante Rubby Pérez, quien hasta el momento se encuentra desaparecido pic.twitter.com/RuFAxE0uwo — adn40 (@adn40) April 8, 2025

Он не предоставил подробностей о числе пострадавших, которое, по сообщениям местных СМИ, составило десятки человек.

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