Последний подарок от сына: Чарльз III оставил Елизавете II прощальную записку в надгробном венке

Король Чарльз III и королева Елизавета II / instagram.com/theroyalfamily

Миллионы людей сейчас наблюдают онлайн и лично за похоронной процессией - сегодня хоронят королеву Елизавету II.

Гроб с монархиней вынесли из Вестминстер-холла с венком из которого торчала крохотная записка, оставленная там королем Чарльзом III. Известные таблоиды утверждают, что на ней старший сын королевы оставил трогательное послание усопшей материй.

"В любви и преданной памяти. Чарльз", - написал он от руки.

Также сообщается, что надгробный венок, последний букет для королевы Елизаветы, был собран под чутким руководством короля Чарльза. На официальной странице британской королевской семьи в Twitter отмечают, что старший сын Елизаветы II попросил добавить в него растение, которое было в свадебном букете королевы в ноябре 1947 года.

"По просьбе короля венок состоит из листьев розмарина, английского дуба и мирта (вырезанных из куста, ветки которого были использованы в свадебном букете королевы), а также цветов в оттенках золота, розового и темно-бордового, с вкраплениями белого, собранных в садах королевских резиденций", - пишут представители британской королевской семьи.

Гроб королевы Елизаветы II / twitter.com/RoyalFamily

Гроб королевы Елизаветы II / twitter.com/RoyalFamily

Онлайн-трансляцию похорон королевы Елизаветы II можно посмотреть тут.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

Другие новости: