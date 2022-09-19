Последний подарок от сына: Чарльз III оставил Елизавете II прощальную записку в надгробном венке

Последний "букет" монархини также имеет символическое значение, а цветы для него выбирал лично король.
Миллионы людей сейчас наблюдают онлайн и лично за похоронной процессией - сегодня хоронят королеву Елизавету II.
Гроб с монархиней вынесли из Вестминстер-холла с венком из которого торчала крохотная записка, оставленная там королем Чарльзом III. Известные таблоиды утверждают, что на ней старший сын королевы оставил трогательное послание усопшей материй.
"В любви и преданной памяти. Чарльз", - написал он от руки.
Также сообщается, что надгробный венок, последний букет для королевы Елизаветы, был собран под чутким руководством короля Чарльза. На официальной странице британской королевской семьи в Twitter отмечают, что старший сын Елизаветы II попросил добавить в него растение, которое было в свадебном букете королевы в ноябре 1947 года.
"По просьбе короля венок состоит из листьев розмарина, английского дуба и мирта (вырезанных из куста, ветки которого были использованы в свадебном букете королевы), а также цветов в оттенках золота, розового и темно-бордового, с вкраплениями белого, собранных в садах королевских резиденций", - пишут представители британской королевской семьи.
Онлайн-трансляцию похорон королевы Елизаветы II можно посмотреть тут.
Умерла Елизавета II
8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.
"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.
С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.
По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.
Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.
До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.
Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.
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