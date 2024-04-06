После тяжелой потери: Сандра Баллок вышла на редкую прогулку

Актриса редко показывается на публике и даже в публичных местах.

https://stars.glavred.info/posle-tyazheloy-poteri-sandra-ballok-vyshla-na-redkuyu-progulka-10555841.html Ссылка скопирована

Сандра Буллок вышла на прогулку с детьми / Коллаж Главред, скриншот

59-летняя легендарная голливудская актриса Сандра Буллок, которая не так давно потеряла своего любимого человека, появилась на редкой прогулке с сыном Луи и дочерью Лейлой.

59-летняя Буллок выглядела надела белую футболку, джинсы, длинное бежевое пальто и сабо Birkenstock Boston такого же нейтрального оттенка, пишет Page Six.

Прогуливаясь по Лос-Анджелесу, актриса "Невидимой стороны" собрала волосы в низкий пучок и дополнила шикарный образ черной сумкой через плечо и солнцезащитными очками.

видео дня

Кто такая Сандра Буллок Сандра Буллок - американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона". В 2023 году она потеряла любимого человека, за которым смотрела до его последнего вздоха.

Фото Сандры Буллок можно посмотреть тут

Между тем, ее дети выглядели спортивно: ее 11-летняя дочь носила белый спортивный костюм Nike и кроссовки Air Jordan.

Ее 14-летний сын выглядел взрослым, надев серые спортивные штаны, черную толстовку с рисунком и уютные тапочки.

Хотя неясно, куда направлялась троица, Луи был замечен выходящим из здания в маске.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее возлюбленный Буллок Фотограф Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет 5 августа минувшего года после трехлетней борьбы с БАС (боковым амиотрофическим склерозом). Это на данный момент неизлечимое заболевание нервной системы, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга.

Ранее также стало известно о том, что брак двух суперзвезд Голливуда – актера/режиссера Бена Аффлека и актрисы/певицы Дженнифер Лопес – держится на семейной терапии.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред