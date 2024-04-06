После тяжелой потери: Сандра Баллок вышла на редкую прогулку

59-летняя легендарная голливудская актриса Сандра Буллок, которая не так давно потеряла своего любимого человека, появилась на редкой прогулке с сыном Луи и дочерью Лейлой.
59-летняя Буллок выглядела надела белую футболку, джинсы, длинное бежевое пальто и сабо Birkenstock Boston такого же нейтрального оттенка, пишет Page Six.
Прогуливаясь по Лос-Анджелесу, актриса "Невидимой стороны" собрала волосы в низкий пучок и дополнила шикарный образ черной сумкой через плечо и солнцезащитными очками.
Кто такая Сандра Буллок
Сандра Буллок - американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона".
В 2023 году она потеряла любимого человека, за которым смотрела до его последнего вздоха.
Фото Сандры Буллок можно посмотреть тут
Между тем, ее дети выглядели спортивно: ее 11-летняя дочь носила белый спортивный костюм Nike и кроссовки Air Jordan.
Ее 14-летний сын выглядел взрослым, надев серые спортивные штаны, черную толстовку с рисунком и уютные тапочки.
Хотя неясно, куда направлялась троица, Луи был замечен выходящим из здания в маске.
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Напомним, ранее возлюбленный Буллок Фотограф Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет 5 августа минувшего года после трехлетней борьбы с БАС (боковым амиотрофическим склерозом). Это на данный момент неизлечимое заболевание нервной системы, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга.
Ранее также стало известно о том, что брак двух суперзвезд Голливуда – актера/режиссера Бена Аффлека и актрисы/певицы Дженнифер Лопес – держится на семейной терапии.
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