После смены правил на выезд: смогут ли Ziferblat поехать на Евровидение-2025

Вкратце:
- Поездка группы Ziferblat на Евровидении-2025 оказалась под вопросом после смены правил выезда за границу
- В Минкульте ответили, что будут делать с этой ситуацией
Украинская группа Ziferblat в 2025 году выбрана для участия в Евровидении от нашей страны. Недавно поездка коллектива в Базель, Швейцария, оказался под угрозой в связи с принятым Минкультом положении о смене правил выезда за границу журналистов и деятелей искусства.
Ziferblat не имеет "статуса критичности", однако на заседаниях Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обсуждается поиск решения для выезда коллектива. Об этом в комментарии Суспільному рассказала заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Галина Григоренко.
"Группа не будет иметь статус критичности, но будем думать, как ее отправить. Я думаю, что мы можем это мероприятие считать таким, к которому причастно Министерство культуры, то есть внести в план работы Минкульта. Чтобы позволить принять участие в конкурсе не только группе, а и всей команде", - сообщила деятельница.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.
Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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