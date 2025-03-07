После смены правил на выезд: смогут ли Ziferblat поехать на Евровидение-2025

Представитель Министерства культуры прокомментировал ситуацию с украинскими конкурсантами Евровидения.

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Евровидение-2025: попадет ли Ziferblat на конкурс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/ziferblat_band

Вкратце:

Поездка группы Ziferblat на Евровидении-2025 оказалась под вопросом после смены правил выезда за границу

В Минкульте ответили, что будут делать с этой ситуацией

Украинская группа Ziferblat в 2025 году выбрана для участия в Евровидении от нашей страны. Недавно поездка коллектива в Базель, Швейцария, оказался под угрозой в связи с принятым Минкультом положении о смене правил выезда за границу журналистов и деятелей искусства.

Ziferblat не имеет "статуса критичности", однако на заседаниях Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обсуждается поиск решения для выезда коллектива. Об этом в комментарии Суспільному рассказала заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Галина Григоренко.

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"Группа не будет иметь статус критичности, но будем думать, как ее отправить. Я думаю, что мы можем это мероприятие считать таким, к которому причастно Министерство культуры, то есть внести в план работы Минкульта. Чтобы позволить принять участие в конкурсе не только группе, а и всей команде", - сообщила деятельница.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

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