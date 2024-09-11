После скандала с побегом мужа: Таня Пренткович объявила о новой беременности

Пренткович и Гонковский готовятся снова стать родителями.

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Таня Пренткович новости - Таня Пренткович в третий раз станет мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Украинская блогерша-миллионница Татьяна Пренткович, которая попала в скандал из-за выезда ее мужа Андрея Гонковского за границу во время полномасштабной войны, поделилась в своем блоге в Instagram радостной для их семьи новостью - скоро у них появится еще один ребенок.

Пара уже воспитывает двоих мальчиков - Ивана и Адама. Поклонники отмечают, что семье Пренткович очень не хватает еще одной девочки, кроме Тани.

Про свою беременность блогерша сообщила чувственным муд-видео под кратким заголовком "+1". В кадре Пренткович в белом воздушном платье нежно обнимает округлившийся животик, и гуляет по пляжу с мужем и сыновьями.

С будущим пополнением Таню Пренткович уже поздравили Кристина Горняк, Даша Квиткова, Ксюша Манекен и пр.

Смотрите видео, которым Таня Пренткович объявила о третьей беременности:

Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем В конце января 2024 года Андрей Гонковский отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей.

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