После интенсивной терапии и операции: Бужинская сделала серьезное заявление

Анна Подгорная
15 января 2026, 06:32
99
Екатерина Бужинская призналась, стоит ли ждать ее возвращения на сцену.
Екатерина Бужинская
Где сейчас Екатерина Бужинская - певица рассказала о своем состоянии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska

  • Что произошло с Екатериной Бужинской
  • Как сейчас себя чувствует исполнительница

В средине декабря украинская певица и Народная артистка Украины Екатерина Бужинская была вынуждена временно уйти со сцены. Во время одного из своих выступлений она получила травму глаза, которая повлекла за собой инфекцию. Исполнительница продолжала выходить на сцену в солнцезащитных очках, но позже ей все же понадобилась госпитализация в интенсивную терапию и операция.

Концерты Бужинской на этот период были отменены. Недавно Екатерина обратилась к поклонникам, которые уже около месяца ждут от нее хороших новостей. В своем блоге в Instagram она сообщила о своих планах на ближайшее будущее.

"Дорогие друзья! Сердечно благодарю вас всех за поддержку! Слава Богу, я начала поправляться и набираюсь сил. Согласно назначению врачей, мне нужно еще несколько недель отдыха, пока я полностью выздоровею и смогу снова выйти на сцену и радовать вас своим творчеством!" - написала Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская
Где сейчас Екатерина Бужинская - певица рассказала о своем состоянии / фото: instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

