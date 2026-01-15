После интенсивной терапии и операции: Бужинская сделала серьезное заявление

Екатерина Бужинская призналась, стоит ли ждать ее возвращения на сцену.

https://stars.glavred.info/posle-intensivnoy-terapii-i-operacii-buzhinskaya-sdelala-sereznoe-zayavlenie-10732391.html Ссылка скопирована

Где сейчас Екатерина Бужинская - певица рассказала о своем состоянии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska

Читайте больше:

Что произошло с Екатериной Бужинской

Как сейчас себя чувствует исполнительница

В средине декабря украинская певица и Народная артистка Украины Екатерина Бужинская была вынуждена временно уйти со сцены. Во время одного из своих выступлений она получила травму глаза, которая повлекла за собой инфекцию. Исполнительница продолжала выходить на сцену в солнцезащитных очках, но позже ей все же понадобилась госпитализация в интенсивную терапию и операция.

Концерты Бужинской на этот период были отменены. Недавно Екатерина обратилась к поклонникам, которые уже около месяца ждут от нее хороших новостей. В своем блоге в Instagram она сообщила о своих планах на ближайшее будущее.

видео дня

"Дорогие друзья! Сердечно благодарю вас всех за поддержку! Слава Богу, я начала поправляться и набираюсь сил. Согласно назначению врачей, мне нужно еще несколько недель отдыха, пока я полностью выздоровею и смогу снова выйти на сцену и радовать вас своим творчеством!" - написала Екатерина Бужинская.

Где сейчас Екатерина Бужинская - певица рассказала о своем состоянии / фото: instagram.com/buzhynska

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об испытаниях, с которыми столкнулись Lida Lee и Даниэль Салем в романтических отношениях. Лишь недавно звезды признались, что они - пара.

Также жена нового министра Обороны Михаила Федорова высказалась о его назначении. Анастасия Федорова прокомментировала политические достижения мужа и их влияние на свою жизнь.

Читайте также:

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред