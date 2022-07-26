Поседел и отрастил бороду: в сеть попало фото изменившегося Винника

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Муж известной певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский опубликовал фото долгожданного Олега Винника, который с начала войны исчез и не давал о себе знать своим волчицам.

Так, на своей странице в Facebook Недзельский слил фото бородатого и немного одичалого Винника, а котором было слышно лишь то, что он серьезно болен и находится на лечении в Германии.

Ранее военнослужащий также говорил о Виннике и показывал его помощь для украинской армии. В частности, тогда он опубликовал серию снимков, на которых запечатлен внедорожник защитной расцветки.

Олег Винник / Скриншот Facebook

По его словам, машина отправилась на передовую благодаря украинскому певцу Олегу Виннику, который покинул Украину и переехал в Германию из-за проблем со здоровьем.

Напомним, последнее свое обращение Винник сделал 24 апреля в Instagram. Певец перестал выходить на связь с поклонниками и не выступал публично на концертах.

Как рассказала адвокат Винника, певец активно помогает ВСУ.