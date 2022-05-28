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"Посадит и загрызет": журналистка из РФ рассказала, как начиналась карьера Скабеевой

28 мая 2022, 18:20

У журналистки была "та" еще слава, даже в начале карьеры.

Скабеева
Скабеева - главная пропагандистка Кремля/ скриншот из видео

О первых шагах одной из главных пропагандисток Кремля и виновницы тысяч смертей в Украине Ольги Скабеевой, поделилась Фарида Курбангалеева.

По словам экс-ведущей "Вестей", та еще в статусе стажера показала себя "бойким журналистом".

"Ее отправили снимать репортаж с московских улиц. Она очень хорошо справилась с этой задачей. Помню, что ее хвалили на планерке. Говорили: "Какой прекрасный новый корреспондент пришел. Какой чудесный сюжет", — говорила Фарида.

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Скабеева особенно отличилась во время громкого дела вокруг скандальной панк-группы. "Она себя зарекомендовала такой, какой была на процессе Pussy Riot, когда их судили. Ольга очень активно освещала и, наверное, не без ее помощи получилось то, что получилось. Вот тогда у нее возникла репутация акулы, которая посадит и загрызет", — отмечала Курбангалеева.

Правда, иногда такая репутация сыграла с "акулой" злую шутку. Коллега телеведущей рассказала комичную ситуацию из профессиональных будней. "На планерке обсуждали юбилей тренера, которого надо было поздравить: "Кто у нас сегодня в дежурке? Кому можно поручить сюжет о юбилее, сделать панегирик?" Координатор сообщает: "Сегодня у нас Скабеева". И начальник: "Ой, не надо. А то все подумают, что мы хотим его замочить!". То есть к этому моменту у нее такой бэкграунд был за плечами, что она ассоциировалась только с определенными подачей и задачей", — заключила журналистка.

Напомним, украинские мольфарки прокляли Владимира Путина, Сергея Шойгу, Аольгу Скабееву, Владимира Соловьева и русскую армию. Елена Стеценко победительница ХІІІ сезона Битвы Экстрасенсов и потомственная Ведунья Оксана прокляли российского диктатора, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Ольга Скабеева
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