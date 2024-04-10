Попытка №3: Леди Гага выходит замуж - СМИ

Американская певица Леди Гага, похоже, скоро наденет белое подвенечное платье. На днях папарацци засняли артистку во время прогулки по Лос-Анджелесу в стильном тотал-блэк луке. Однако внимание ее свежие фото привлекли не только благодаря образу - внимательные поклонники на ее безымянном пальце увидели драгоценное кольцо с крупным камнем.
Кадры, которые спровоцировали слухи о помолвке Леди Гаги, появились на сайте Daily Mail. Там предположили, что украшение певице преподнес ее бойфренд - генеральный директор Parker Group Майкл Полански.
С ним артистка встречается с конца 2019 года. Официальные представители пары пока не комментируют, является ли кольцо помолвочным, и значит ли оно, влюбленные уже готовятся к свадьбе.
До Майкла Полански Леди Гага была дважды обручена: с актером Тейлором Кинни в 2015 году (они были вместе 5 лет), и с ее агентом Кристианом Карино в 2017 (с ним певица встречалась 2 года).
Кто такая Леди Гага?
Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - американскя певица, автор песен, продюсер, актриса. Обладательница премий "Оскар" (2019) и "Золотой Глобус" (2016, 2019), а также одинадцати статуэток "Грэмми". Дискография Леди Гаги насчитывает 7 студийных альбома, 32 сингла и 19 видеоклипов.
Голливуд - последние новости:
Ранее стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа Брэда Питта в физическом насилии над ней и детьми. Судебные разбирательства между артистами продолжаются с 2016 года.
Также папарацци поймали Сандру Баллок - актриса вышла на редкую прогулку. Она практически не появляется в публичных местах после смерти возлюбленного летом 2023 года.
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