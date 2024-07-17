УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Популярный украинский блогер попал в базу Миротворца

Алена Кюпели
17 июля 2024, 00:42
14
Александр Волошин негодует из-за попадания в базу украинского "чистилища".
Волошин попал в базу
Волошин попал в базу "Миротворца" / Коллаж Главред, фото Instagram/voloshyn_xx

Бывший муж певицы Анны Тринчер, украинский блогер Александр Волошин оказался в базе Миротворца.

Об этом сам скандальный блогер поделился на своей странице в Instagram.

По его словам, он не поверил в это все с первого раза. "Думал что товарищ решил меня пранкануть, но потом понял что это правда. Я не знаю, как мне реагировать на это, каждый день происходят события, которые делают меня в глазах тех людей, которые не видели всей ситуации, врагом, и заставляют меня оправдываться. Не знаю, что дальше делать и что ожидать, но судя по всему, это далеко не финал. Честно говоря, очень хотелось бы выключить этот фильм и стереть его из памяти", - заявил блогер.

видео дня
Блогер Волошин оказался в базе
Блогер Волошин оказался в базе "Миротворца" / Скриншот Instagram/voloshyn_xx

На официальной платформе организации отмечается, что Волошин "принимал участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "распространял российскую пропаганду".

К слову, блогер после обстрела оккупантами "Охматдета" заявил о том, что Украина "не вывозит войну" и намекал на перемирие с террористической Россией фразой "играть на их условиях". Более того, в свое время блогер сделал сбор для пострадавших, а потом признался, что не будет направлять эти средства "Охматдету", а предоставит конкретным семьям.

Позже Волошин осознал свою ошибку и публично извинился перед всеми, кого это обидело. И добавил, что его слова были не так восприняты, а все деньги из своего сбора он не присвоил, а направил нуждающимся семьям.

Он также обещает отчитаться о том, кому и как он передал собранные деньги.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее бывший муж певицы Анны Тринчер, украинский блогер Александр Волошин сообщил о кардинальных изменениях в жизни, которые случатся в скором времени. В своем фотоблоге в Instagram Александр рассказал, что покидает Украину и переезжает в столицу Польши - Варшаву. Он также сообщил, что уже через неделю Волошин уедет за границу.

Ранее также Руслан Ханумак заявил, что выехал в США абсолютно законно. В сети начались бурные обсуждения, поскольку Ханумак призывного возраста и поклонники не понимали, как он смог покинуть Украину.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Александр Волошин
Реклама

Главное за день

Нардепы подняли зарплаты своим помощникам: сумма выросла на 50 тысяч гривен

Нардепы подняли зарплаты своим помощникам: сумма выросла на 50 тысяч гривен

01:37 Политика
Орбану указали "место" в ЕС: появился жесткий ответ Мишеля на тайное письмо премьера

Орбану указали "место" в ЕС: появился жесткий ответ Мишеля на тайное письмо премьера

22:37 Мир
С 17 июля за границу смогут выехать не все мужчины, которые имеют разрешение

С 17 июля за границу смогут выехать не все мужчины, которые имеют разрешение

21:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин устроил маскарад с Лукашенко, НАТО применит 5 статью против России 4902

Путин устроил маскарад с Лукашенко, НАТО применит 5 статью против России

Россияне визжат от злости: Лайма Вайкуле огорошила поступком на концерте 3737

Россияне визжат от злости: Лайма Вайкуле огорошила поступком на концерте

Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать 3099

Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать

Залило все дороги, ветер валит деревья: Украину накрыл грозовой Армагеддон 2627

Залило все дороги, ветер валит деревья: Украину накрыл грозовой Армагеддон

Последние новости

01:44

Включают непонимание - реакция РФ на предложение Зеленского об участии в саммите

01:37

Нардепы подняли зарплаты своим помощникам: сумма выросла на 50 тысяч гривен

01:30

Что будет с телом Шеннен Доэрти после смерти - необычный план покойной актрисы

00:52

Покушение на Трампа планировал ранее Иран - CNN

00:42

Популярный украинский блогер попал в базу Миротворца

Что ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристовЧто ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристов
00:02

Очередной "шахед" залетел на Беларусь и взорвался

00:01

"Не надо касаться своим языком": телеведущий жестко припечатал путинистку Егорову

16 июля, вторник
23:22

Ростом в Киркорова: взрослый сын Стоцкой снова удивил похожестью на скандального певца

22:37

Орбану указали "место" в ЕС: появился жесткий ответ Мишеля на тайное письмо премьера

Реклама
21:55

С 17 июля за границу смогут выехать не все мужчины, которые имеют разрешение

21:37

"Они почти не живут вместе": родственник Пугачевой рассказал о катастрофе ее брака с Галкиным

21:36

Лишить всех наград предателей - Зеленский внес законопроект в Раду

21:26

ВСУ вышли из двух населенных пунктов: позиции было удержать невозможно

21:10

Только не в мусор: для чего хитрые дачники разбрасывают по саду кожуру с апельсина

21:09

Стало известно, когда Руслан Ханумак на самом деле сбежал в США - СМИ

21:02

Mirage-2000-5 - когда Украина получит лучшие истребители чем F-16

20:40

Разница в выстрелах сократилась, Россия почувствовала "снарядный голод" - СМИ

20:26

Град, шквалы и грозы: в Украину скоро придет похолодание

20:14

За считанные секунды и прямо в магазине: как распознать несвежее куриное мясоВидео

19:47

Мощные взрывы в Мариуполе: Сирский показал, как россияне сбили "все ATACMS"Видео

Реклама
19:36

График отключения электроэнергии на 17 июля: часов со светом будет больше

19:03

Залило все дороги, ветер валит деревья: Украину накрыл грозовой АрмагеддонВидео

19:00

Сценарий Крыма против стран Балтии: пойдет ли НАТО ва-банкмнение

18:55

Самый большой страх для комаров и мух: ТОП-4 растения, которые отпугивают насекомых

18:32

РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий: ситуация на фронте

18:21

Очистите дом от негатива: что нужно выбросить 17 июля - приметы

17:48

Скрытая функция: для чего нужна щель между корпусом и подошвой утюга

17:45

Опасная жара: что спасает от солнечного удара - важные правилаВидео

17:33

В эту игру можно играть вдвоем: ряд регионов РФ накрыл мощный блэкаут, был "хлопок"

17:13

Тайна раскрыта: почему на самом деле в СССР запретили кетчуп и при чем здесь СШАВидео

16:47

Раскрыт худший сценарий для Киева в случае подрыва дамбы ГЭС

16:40

Анастасия Foxy сделала аборт от Мурата Налчаджиоглу и подтвердила расставание

16:13

Как удалить пятна на кастрюле из нержавейки: 3 простых средства

16:00

Зеленский собрал командование: раскрыты проблемы войска

15:50

Рада одобрила освобождение от пошлин и НДС для оборудования: что известно

15:46

"Холостяк" Терен раскрыл подробности своих последних отношений

15:43

Нужна всего 1 таблетка: как быстро отбелить белые носки

15:35

Только дай повод: 3 самых ревнивых знака зодиака

15:28

Любой вентилятор может охлаждать не хуже кондиционера: что нужно сделать

15:20

Украина будет переводить часы или нет: Рада приняла решающий закон

Реклама
15:15

И писка не услышите: 4 способа избавиться от комаров в доме

15:09

Нардепа Безуглую внесли в базу центра "Миротворец": что стало причиной

15:05

У оккупантов есть козырь: Братчук назвал главную цель летнего наступления РФ

14:59

Маша Ефросинина рассказала, за чем скучает на отдыхе

14:17

В этом им нет равных: топ знаков зодиака, что чаще всего изменяют - исследование

14:14

Сценарий войны РФ с НАТО: с какого направления может ударить Москва – мнение

14:11

Отключения света в Украине могут стать привычным явлением - The Economist

13:50

Летний рецепт: Ольга Сумская поделилась "божественным" рецептом желе из порички

13:24

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали кусочек домашней жизни своих детей

13:15

В ВСУ рассказали об уничтоженных дронах РФ Shahed: где гремели взрывы

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять