Популярный украинский блогер попал в базу Миротворца

Александр Волошин негодует из-за попадания в базу украинского "чистилища".

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Волошин попал в базу "Миротворца" / Коллаж Главред, фото Instagram/voloshyn_xx

Бывший муж певицы Анны Тринчер, украинский блогер Александр Волошин оказался в базе Миротворца.

Об этом сам скандальный блогер поделился на своей странице в Instagram.

По его словам, он не поверил в это все с первого раза. "Думал что товарищ решил меня пранкануть, но потом понял что это правда. Я не знаю, как мне реагировать на это, каждый день происходят события, которые делают меня в глазах тех людей, которые не видели всей ситуации, врагом, и заставляют меня оправдываться. Не знаю, что дальше делать и что ожидать, но судя по всему, это далеко не финал. Честно говоря, очень хотелось бы выключить этот фильм и стереть его из памяти", - заявил блогер.

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Блогер Волошин оказался в базе "Миротворца" / Скриншот Instagram/voloshyn_xx

На официальной платформе организации отмечается, что Волошин "принимал участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "распространял российскую пропаганду".

К слову, блогер после обстрела оккупантами "Охматдета" заявил о том, что Украина "не вывозит войну" и намекал на перемирие с террористической Россией фразой "играть на их условиях". Более того, в свое время блогер сделал сбор для пострадавших, а потом признался, что не будет направлять эти средства "Охматдету", а предоставит конкретным семьям.

Позже Волошин осознал свою ошибку и публично извинился перед всеми, кого это обидело. И добавил, что его слова были не так восприняты, а все деньги из своего сбора он не присвоил, а направил нуждающимся семьям.

Он также обещает отчитаться о том, кому и как он передал собранные деньги.

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Напомним, ранее бывший муж певицы Анны Тринчер, украинский блогер Александр Волошин сообщил о кардинальных изменениях в жизни, которые случатся в скором времени. В своем фотоблоге в Instagram Александр рассказал, что покидает Украину и переезжает в столицу Польши - Варшаву. Он также сообщил, что уже через неделю Волошин уедет за границу.

Ранее также Руслан Ханумак заявил, что выехал в США абсолютно законно. В сети начались бурные обсуждения, поскольку Ханумак призывного возраста и поклонники не понимали, как он смог покинуть Украину.

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