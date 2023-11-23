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Популярный музыкальный продюсер назвала лучшую певицу Украины

Анна Подгорная
23 ноября 2023, 13:27
Елена Мозговая весьма строго оценивает современный шоу-бизнес. В нем ей трудно найти кандидатуру, достойную внимания.
Елена Мозговая
Елена Мозговая рассказала, кого считает лучшей певицей в Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

Музыкальный продюсер Елена Мозговая, вопреки профессии, мир современного шоу-бизнеса комментирует редко. Но, если такое все же случается, в своих оценках может быть очень категоричной.

Так недавно на своей странице в Facebook она раскритиковала популярную музыку в Украине, назвав ее второсортной. Кроме того Мозговая отметила низкий уровень эмоциональной и духовной нагрузки современной поп-сцены.

"Масмаркет засорил головы продуктом, который не поднимает эмоциональный, духовный уровень человека, а наоборот... Так сказать заземляет... А я бы сказала опускает этот уровень к плинтусу… Но это, в конце концов, выбор самого человека, или слушать второсортное дерьмо, или наслаждаться высоким достоянием мировой музыкальной культуры", - пишет музыкальный продюсер.

Кого же из украинских певиц она считает достойными внимания? Номер один в личном рейтинге Елены Мозговой - украинская оперная певица (сопрано) Людмила Монастырская.

"Когда меня спрашивают, кто лучшая певица в Украине, ответ мой однозначен! Людмила Монастырская! И это лучшая певица не только нашей страны, это Голос, харизма, талант, мастерство, техника мирового уровня и подтверждение тому ее блестящие выступления на лучших оперных сценах мира", - убеждена музыкальный продюсер.

Смотрите видео выступления Людмилы Монастырской:

Ранее украинская певица Ирина Билык раскрыла подробности отношений с поклонником, который неожиданно сделал ей предложение руки и сердца во время ее концерта. Артистка теперь называет его женихом.

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шоу-бизнес Алена Мозговая новости шоу бизнеса
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