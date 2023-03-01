Популярная украинская спортсменка оборвала общение с мамой из-за ее позиции

Гимнастка поделилась личной драмой и рассказала, как россияне зазомбировали ее мать.

Анна Ризатдинова / Instagram

Популярная украинская спортсменка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года, гимнастка Анна Ризатдинова рассказала об отношениях со своей матерью, которая продолжает жить в оккупированном Крыму.

О том, как сложилось общение с матерью, спортсменка рассказала в интервью программы ЖВЛ.

По словам Ризатдиновой, она даже приняла решение не общаться с мамой, однако та угодила в больницу.

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"Это такая болезненная тема. Мама меня воспитала, она очень многое сделала на моем пути к Олимпиаде, но, к сожалению, я считаю, что эти 8 лет они просто зомбировали людей, в некоторых моментах я даже не узнаю свою мать, я ее не узнаю... Мы ссорились, мы бросали трубки. Я кричала на маму, сказала: "Все, мы больше не будем видеться из-за твоей позиции, из-за того, что ты говоришь!". Мама эмоциональная, она попала в больницу. Мне ничего не говорила, просто не брала трубку, и уже через две недели одна подруга мне позвонила и сказала: "Пожалуйста, набери маму, потому что там все плохо!" – рассказала спортсменка.

Она также добавляет, что у ее мамы, которая защищала российскую власть, случился инсульт. "Мы так пообщались, что у мамы, к сожалению, был инсульт. У меня нет сил бороться, я ничего ей не объясню, после этого я не общаюсь с мамой. Сейчас я могу там позвонить: "Как ты? Как здоровье? "Все хорошо". "Все". Я очень "благодарна" за это Путину! Он просто разрушил, разрушил мою семью!" – добавила она.

Напомним, ранее звезда украинской гимнастики Анна Ризатдинова поделилась пикантным снимком в бикини. Кадр 28-летняя экс-спортсменка опубликовала в Instagram.

Анна сделала селфи в бежевом купальнике на пляже в Эмиратах, засветив перед камерой объемную грудь.

Ранее Анна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником, который вспыхнул на шоу Танці з зірками 2020.

Как известно, Анна Ризатдинова проиграла Ксении Мишиной в финале Танці з зірками 2019.

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