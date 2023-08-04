Популярная украинская певица показала беременный живот

Бывшая певица из украинского герлз-бенда "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с фолловерами в Instagram своей новостью.
Каминская опубликовала фото, на котором засветила свой беременный живот.
"Что вы знаете о черешне? Спасибо, любимый, еще килограммчик", - написала шутливо она на своей странице в Instagram.
Между тем, на фото отчетливо видно, что у Каминской, которая отдыхает на Тенерифе, внушительный живот и она находится на месяце 5-ом.
Отметим, что Каминская совсем недавно стала знакомить поклонников со своим бойфрендом-иностранцем. Она редко показывает его в своих соцсетях, а точнее не показывает, а лишь делиться некоторыми частями тела. Например, бородой.
Напомним, ранее Слава Каминская поделилась романтическим фото со своим загадочным любимым, о котором известно лишь то, что он иностранец.
Ранее также Слава Каминская заступилась за Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине.
Вас также может заинтересовать: