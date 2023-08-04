УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Популярная украинская певица показала беременный живот

Алена Кюпели
4 августа 2023, 07:48 обновлено 4 августа, 07:56
109
Слава Каминская поделилась радостной новостью в своем Instagram.
Слава Каминская
Слава Каминская сделала неожиданное признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Бывшая певица из украинского герлз-бенда "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с фолловерами в Instagram своей новостью.

Каминская опубликовала фото, на котором засветила свой беременный живот.

"Что вы знаете о черешне? Спасибо, любимый, еще килограммчик", - написала шутливо она на своей странице в Instagram.

видео дня
Слава Каминская беременна
Слава Каминская беременна / Фото Instagram/babaslavka

Между тем, на фото отчетливо видно, что у Каминской, которая отдыхает на Тенерифе, внушительный живот и она находится на месяце 5-ом.

Отметим, что Каминская совсем недавно стала знакомить поклонников со своим бойфрендом-иностранцем. Она редко показывает его в своих соцсетях, а точнее не показывает, а лишь делиться некоторыми частями тела. Например, бородой.

Напомним, ранее Слава Каминская поделилась романтическим фото со своим загадочным любимым, о котором известно лишь то, что он иностранец.

Ранее также Слава Каминская заступилась за Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине.

Вас также может заинтересовать:

Слава Каминская
Реклама

Главное за день

"Бавовна" в Новороссийске: дроны атаковали военно-морскую базу РФ

"Бавовна" в Новороссийске: дроны атаковали военно-морскую базу РФ

07:34 Мир
Контрнаступление может иметь успех: в Time назвали условия

Контрнаступление может иметь успех: в Time назвали условия

06:56 Украина
РФ бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

РФ бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

23:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:02

Гороскоп на завтра 5 августа 2023: Ракам - травма, Весы - с деньгами будет туго

07:48

Популярная украинская певица показала беременный живот

07:34

"Бавовна" в Новороссийске: дроны атаковали военно-морскую базу РФВидео

06:56

Контрнаступление может иметь успех: в Time назвали условия

05:00

Самая модная прическа 2023: стрижка Hush Cut проста в укладке и круто омолаживаетФото

Путин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - СамусьПутин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - Самусь
04:30

"Говорить надо только с РФ": майор запаса ВСУ назвал единственное условие успешных переговоровВидео

04:17

Какой сегодня праздник 4 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Из-за "бавовны" в Крыму оружие к оккупантам идет с опозданием - ОК "Юг"

03:15

Марк Цукерберг рассорился с женой из-за травы

Реклама
02:45

"Оживление врага": эксперт раскрыл планы россиян на Купянско-Лиманском направлении

02:20

ВСУ близки к тому, чтобы прорвать "линию Суровикина" - ГетьманВидео

01:35

Эксперт пояснил, как лучше всего бороться с русскими дронами

00:15

Жена турецкого мачо Озвичита показала великолепную фигуру в джинсовом бикини

03 августа, четверг
23:53

РФ бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

23:27

Мы не будем обстреливать или штурмовать Донецк - майор ВСУВидео

22:50

Москва особенно уязвима, там почти нет ПВО - ГУР

22:42

ВСУ столкнулись с новой проблемой на фронте: оккупанты прибегли к циничному шагу

22:03

Всего за 15 минут: девушка легко очистила расческу от волос и жираВидео

21:50

Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

21:06

Влад Яма похвастался наградой от украинских военных

Реклама
21:06

Трусить будет сильно: Украину накрыла мощная магнитная буря

20:56

"Контрнаступление в действии": майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к КрымуВидео

20:29

Мужчина показал, что делать, чтобы молоко не скисало

20:15

Барби курильщика: Анастасию Волочкову заплевали за пошлый "розовый" образВидео

20:07

Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

19:58

В Украине наладили мощное производство боеприпасов

19:28

"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

19:10

О последних скандалах в украинско-польских отношенияхмнение

18:50

Атакует настоящее "пекло": в Украине ударит +36

18:40

Джонни Депп появился в обнимку с украинкой на фоне "вбросов" о "любви" к РФ

18:03

Девушка нанесла мицелярку на волосы и показала, как ей это помогло

17:59

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, оккупанты несут большие потери - Forbes

17:57

Новые смыслы и секреты DOROFEEVA: тренеры Голосу країни-13 высказались про "слепые прослушивания"

17:35

В армии РФ начался снарядный голод: в ВСУ объяснили изменения ситуации на фронте

17:31

В семье Ольги Сумской случилось несчастье

17:29

Что означает украинское выражение "жаба цицьки дасть": Авраменко удивил ответом

17:28

ВСУ готовятся "отрезать" РФ от Крыма: эксперт дал четкий прогноз боев на августВидео

17:26

"Провокация": эксперт объяснил, почему РФ перебрасывает Ту-95 на аэродром в Энгельсе

17:12

Не потеряет вкус: как правильно заморозить кабачок

16:56

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются из-за новых бригад ВСУ – ГетьманВидео

Реклама
16:56

С вещами на выход: появились подробности расставания Меладзе и Джанабаевой

16:51

ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует: удивительный прогноз экспертаВидео

16:48

Я осталась одна: актриса Катя Кузнецова рассказала, как переживала расставание

16:45

Китай, вероятно, меняет риторику по войне в Украине: WSJ назвала признаки

16:43

"Это будет очень неожиданный и быстрый прорыв": все идет к завершению войны - прогноз

16:24

Куда делся Иван Дорн: что делает артист, часто выступавший в РФВидео

16:20

Больше не вернется: как правильно удалить черную плесень в ванной

16:06

Как правильно пить цикорий с молоком: ошеломительные сведения о необычном напитке

16:05

Когда нужно начинать копать картошку: как рассчитать точное созревание клубней

16:02

Что нельзя делать 5 августа, чтобы не навлечь болезнь и несчастье: приметы

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять