Популярная украинская певица показала беременный живот

Слава Каминская поделилась радостной новостью в своем Instagram.

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Слава Каминская сделала неожиданное признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Бывшая певица из украинского герлз-бенда "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с фолловерами в Instagram своей новостью.

Каминская опубликовала фото, на котором засветила свой беременный живот.

"Что вы знаете о черешне? Спасибо, любимый, еще килограммчик", - написала шутливо она на своей странице в Instagram.

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Слава Каминская беременна / Фото Instagram/babaslavka

Между тем, на фото отчетливо видно, что у Каминской, которая отдыхает на Тенерифе, внушительный живот и она находится на месяце 5-ом.

Отметим, что Каминская совсем недавно стала знакомить поклонников со своим бойфрендом-иностранцем. Она редко показывает его в своих соцсетях, а точнее не показывает, а лишь делиться некоторыми частями тела. Например, бородой.

Напомним, ранее Слава Каминская поделилась романтическим фото со своим загадочным любимым, о котором известно лишь то, что он иностранец.

Ранее также Слава Каминская заступилась за Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине.

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