Популярная украинская актриса перенесла операцию: что произошло

Анна Саливанчук показала себя во время непростой операции.

https://stars.glavred.info/populyarnaya-ukrainskaya-aktrisa-perenesla-operaciyu-chto-proizoshlo-10599734.html Ссылка скопирована

Анна Саливанчук попала на операцию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая этим летом получила нелегкую травму руки, поделилась очередным фото, которое напугало ее поклонников.

В частности, как написала она в сториз на своей странице в Instagram, ей пришлось перенести еще одну операцию. Актриса не стала тянуть интригу, а сразу рассказала, что же произошло.

Так, Саливанчук рассказала, что ей одним махом пришлось удалить три зуба мудрости. Более того, операция проводилась под наркозом, ведь зубы мудрости были пятикорневыми. Тем не менее, хоть операция и была сложной, но, к счастью, прошла успешно.

видео дня

Анна Саливанчук на операции / Фото Instagram/salivanchuk.anna

Саливанчук также показала себя прямо в кресле у стоматолога и заявила, что ей было смешно.

Кто такая Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Саливанчук получила серьезную травму во время отдыха в Хорватия. На прогулке по каменистому берегу артистка поскользнулась и упала. Удар оказался такой силы, что несколько часов она не могла без острой боли даже вздохнуть.

Ранее также Саливанчук призналась, что мысль о военной службе достаточно часто посещает ее. "Эта мысль не покидает меня до сих пор. Я могу быть нормальным медиком", - говорит Саливанчук. Единственное, что отделяет ее от окончательного решения, это ответственность за двоих несовершеннолетних детей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред