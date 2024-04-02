Популярная голливудская актриса призналась, за что ее ненавидит Адель

Ребел Уилсон убеждена, что британская дива ее намеренно избегает.

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Ребел Уилсон и Адель - актриса рассказала про непростые отношения с певицей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

44-летняя голливудская актриса и комик австралийского происхождения Ребел Уилсон готовится к выходу своих мемуаров Rebel Rising ("Восстание Ребел"), в которых раскрыла про себя множество пикантных подробностей. Среди прочего артистка с юмором призналась, что ее ненавидит британская певица Адель.

Фрагменты, в которых Уилсон делится этой истории, появились в издании Us Weekly. Актриса рассказала, что несколько раз сталкивалась с Адель на светских мероприятиях, но британка старалась ее всячески избегать.

Ребел уверена, что все дело в том, что их в Голливуде часто путали - еще несколько лет назад обе женщины могли похвастаться крайне пышными формами. Актриса думает, что Адель не нравилось, когда ее сравнивали с "толстой Эми" (персонаж Ребел Уилсон в серии фильмов "Идеальный голос" - прим. редактора).

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"Некоторые актрисы обиделись бы, если бы я назвала их большими размерами в этой книге, поэтому я должна быть осторожной в своих словах. Вот почему, я думаю, Адель ненавидит меня. ... Был момент, когда она была больше, и некоторые люди путали нас друг с другом", - рассказала Ребел Уилсон.

При этом она отметила, что эту ситуацию она никогда не обсуждала с Адель напрямую. Впрочем, певица и сейчас воздерживается от комментариев.

Кто такая Адель? Адель - британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми. Также у артистки есть "Оскар" и "Золотой глобус" (за песню "Skyfall" - заглавную тему одноименного фильма про Джеймса Бонда). Имеет орден Британской империи и несколько рекордов в Книге рекордов Гиннесса. Одна из самых влиятельных женщин в мире (по версии издания Time) и одна из самых продаваемых артистов в мире.

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