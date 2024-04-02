УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Популярная голливудская актриса призналась, за что ее ненавидит Адель

Анна Подгорная
2 апреля 2024, 03:10
Ребел Уилсон убеждена, что британская дива ее намеренно избегает.
Адель, Ребел Уилсон
Ребел Уилсон и Адель - актриса рассказала про непростые отношения с певицей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

44-летняя голливудская актриса и комик австралийского происхождения Ребел Уилсон готовится к выходу своих мемуаров Rebel Rising ("Восстание Ребел"), в которых раскрыла про себя множество пикантных подробностей. Среди прочего артистка с юмором призналась, что ее ненавидит британская певица Адель.

Фрагменты, в которых Уилсон делится этой истории, появились в издании Us Weekly. Актриса рассказала, что несколько раз сталкивалась с Адель на светских мероприятиях, но британка старалась ее всячески избегать.

Ребел уверена, что все дело в том, что их в Голливуде часто путали - еще несколько лет назад обе женщины могли похвастаться крайне пышными формами. Актриса думает, что Адель не нравилось, когда ее сравнивали с "толстой Эми" (персонаж Ребел Уилсон в серии фильмов "Идеальный голос" - прим. редактора).

видео дня

"Некоторые актрисы обиделись бы, если бы я назвала их большими размерами в этой книге, поэтому я должна быть осторожной в своих словах. Вот почему, я думаю, Адель ненавидит меня. ... Был момент, когда она была больше, и некоторые люди путали нас друг с другом", - рассказала Ребел Уилсон.

При этом она отметила, что эту ситуацию она никогда не обсуждала с Адель напрямую. Впрочем, певица и сейчас воздерживается от комментариев.

Кто такая Адель?

Адель - британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми. Также у артистки есть "Оскар" и "Золотой глобус" (за песню "Skyfall" - заглавную тему одноименного фильма про Джеймса Бонда). Имеет орден Британской империи и несколько рекордов в Книге рекордов Гиннесса. Одна из самых влиятельных женщин в мире (по версии издания Time) и одна из самых продаваемых артистов в мире.

Голливуд - последние новости:

Ранее красотка-жена Райана Гослинга, некогда популярная актриса Ева Мендес, призналась, почему бросила карьеру в кино. Сейчас она домохозяйка, которая воспитывает двоих детей.

Также стало известно, что Арнольд Шварценеггер перенес тяжелую операцию. 76-летний Терминатор долгие годы страдал из-за врожденного порока сердца, который также был и у его матери.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Адель новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Может уничтожить 9-этажку": у россиянина чрезвычайно много бомб ОДАБ-1500 - Евлаш

"Может уничтожить 9-этажку": у россиянина чрезвычайно много бомб ОДАБ-1500 - Евлаш

01:40 Украина
Зеленский назвал очень эффективное и решающее "слово" для победы

Зеленский назвал очень эффективное и решающее "слово" для победы

23:14 Украина
Есть раненые и разрушения: в Кривом Роге прилет после ракетного удара РФ

Есть раненые и разрушения: в Кривом Роге прилет после ракетного удара РФ

22:07 Украина
Все главные новости

Популярное

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине 52356

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в «зависимости» 8591

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в "зависимости"

Лохматая, загорелая и без пластики: Галкин показал настоящее лицо Пугачевой 4754

Лохматая, загорелая и без пластики: Галкин показал настоящее лицо Пугачевой

Самый мощный завод России в огне: на Уралмаше прогремели взрывы 4556

Самый мощный завод России в огне: на "Уралмаше" прогремели взрывы

Последние новости

04:00

"Пусть подавятся": Галкин жестко потролил россиян

03:55

Копеечное средство спасет весь урожай: что положить в лунку при посадке огурцовВидео

03:10

Популярная голливудская актриса призналась, за что ее ненавидит Адель

02:40

"Уничтожит там все живое": эксперт оценил угрозу ударов РФ тактической ядеркойВидео

02:00

Виктория Бекхэм с невесткой адски сплясала под старый шлягер Spice GirlsВидео

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - ЯгунПутин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун
01:40

"Может уничтожить 9-этажку": у россиянина чрезвычайно много бомб ОДАБ-1500 - Евлаш

01:31

Как избавиться от хмеля на дачном участке - "сгорит" и больше не вылезет

00:35

"Отошел в иной мир": в блоге Потапа молятся про музыканта

01 апреля, понедельник
23:49

Что положить в лунку при посадке моркови: 3 лучших варианта

Реклама
23:22

Как загустить домашний майонез: будет ложка стоять

23:14

Зеленский назвал очень эффективное и решающее "слово" для победы

22:39

Простой трюк, чтобы избавиться от слизней: нужное средство найдется в холодильнике

22:31

"Я рано развилась": Соловий призналась, когда впервые познала "любовь и ласки"

22:19

"Ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне": рецензия на фильм "Оставайся онлайн"

22:07

Есть раненые и разрушения: в Кривом Роге прилет после ракетного удара РФ

21:50

Гороскоп на апрель 2024 для Козерогов: чем удивит второй месяц весныВидео

21:35

Невеста Parfeniuk показала первые фото артиста с первенцем

21:35

Повлияет на войну и судьбу: какими будут последствия соединений планет в апрелеВидео

21:29

F-16 смогут бить по территории РФ: пилот-"убийца" из США раскрыл важные детали

21:11

Из чего делают "Мивину": не всем известен настоящий состав популярного продукта

Реклама
20:38

"В Европе не будет безопасно без Украины": Зеленский созвал встречу по работе с НАТОВидео

20:27

Виталий Портников. Будет ли наступление на ХарьковВидеоблоги

20:17

Враг идет на штурм с новой тактикой: ситуация на востоке резко обострилась

19:39

Виталий Козловский впервые признался, почему пел на русском языке

19:37

Командование ВСУ пошло на неоднозначное решениемнение

19:34

Будут дожди с грозами: после пылевой бури Украину накроет мощный шторм

19:22

Можно ли есть людям утиные яйца и чем это опасно: ответ удивит

19:14

У РФ катастрофические потери: за месяц ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян

18:54

Пока муж лечится от алкоголизма: Кудрявцева призналась в любви другому

18:37

Гороскоп на апрель 2024 для Стрельцов: есть шанс выиграть в лотерею и найти любовьВидео

18:18

Колонну разнесли в щепки: мощная ответка десантников ВСУ попала на видеоВидео

18:18

Пылает 3 тысячи кв. м.: под Москвой загорелся крупнейший завод "Электроизолит"Видео

18:11

Убегут навсегда: как избавиться от муравьев из дома и квартиры

17:34

Путинист Филипп Киркоров "слил" ушедшего со сцены Валерия Леонтьева

17:20

РФ накопила сотни ракет: в ВСУ предупредили об угрозе массированных ударов

17:06

Пятна исчезнут, будто их и не было: 3 лучших способа, как отстирать мазут с одежды

17:04

Как быстро вывести пырей с огорода: 3 способа, которые точно помогут

16:58

Взорвали машину посреди города: в Старобельске "задвухсотили" коллаборанта Чайку

16:42

Почему 2 апреля обязательно нужно заменить постель: приметы дня

16:32

Дед в татухах: друзья Киркорова показали, как путинист выглядит в бытуВидео

Реклама
16:29

Гороскоп на апрель 2024 для Скорпионов: любовные треугольники, расставания и переменыВидео

16:28

Стоит копейки - сэкономит тысячи: зачем засыпать лимонную кислоту в стиралку

16:18

РФ нацелилась на четыре города: враг подошел к захвату ключевых высот – эксперт

16:08

Генерал рассказал стоил ли скоро ждать войска НАТО в Украине

15:53

Температура подскочит до +28: когда Украину накроет почти летняя жара

15:22

Боксер-путинист Валуев из-за недопуска РФ на ОИ набросился с угрозами на Францию

15:06

РФ готовит удары "Цирконами" по Украине: в ВС назвали цели ракетных атак

14:50

Сразу по четырем статьям: СБУ начала "охоту" на пропагандистку Симоньян

14:31

Самый мощный завод России в огне: на "Уралмаше" прогремели взрывы

14:27

Певец-воин Положинский рассказал о своих сложных медицинских операциях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Оптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять