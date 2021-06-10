Поплавский, Дорофеева и ВВ - обновился список участников бесплатного дня Atlas Weekend 2021

Организаторы музкального фестиваля раскрыли подробности выступлений в традиционный бесплатный день.
В Украине традиционно пройдет фестиваль Atlas Weekend 2021, который занимает не менее недели в июле. В 2021 году у фестиваля трудности с зарубежными исполнителями, которые отказались от концертов из-за коронавируса, но зато на сцену выйдут звезды украинского шоубиза и гости из России.
Традиционно один день на фестивале был бесплатным - в этот день выступают только украинские исполнители. В 2021 году это будет 5 и 6 июля - два дня вместо одного, потому что в эти дни будет действовать ограничения из-за коронавируса.
За месяц до концерта органидаторы показали, кто будет выступать 5 и 6 июля.
Концерты в бесплатные дни Atlas Weekend 2021
- феерическое шоу от Нади Дорофеевой
- Мozgi полным составом
- легенда украинской музыки - Михаил Поплавский
- лирический тенор Алексеев
- Украинске рок-н-ролльщики Вопли Видоплясова
- актриса и певица Анна Тринчер
- пчелка 2.0 - Алина Гросу
- яркая Мариетта
- певец и продюсер Гена Витер
- искренняя Мила Нитич
- лирик Сергей Мироненко
- R'n'B дуэт ТамерланАлена
- харизматичная Солоха
- молодой украинский коллектив Karta Svitu
- эпатажная Dea
- первый подростковый бойз-бэнд в Украине Dside band
"Напоминаем, что в этом году будет два бесплатных дня с индентичним лайнапом: все для того, чтобы избежать большой толпы в первый день и выдержать карантин требования по количеству посетителей. Вход на территорию фестиваля будет только по предварительной регистрации", - обещают организаторы фестиваля.
По их словам, скоро на официальном сайте стартует регистрация на бесплатные дни фестиваля.
До этого, на Atlas Weekend изменили правила из-за ослабления карантина.
Напомним, что кроме Atlas Weekend в Киеве, в конце июня два уикенда подряд будет проходить Atlas Weekend Буковель, где выступят самые популярные украинские исполнители.
Как ранее сообщал Главред, Верка Сердючка и Тина Кароль стали хедлайнерами Atlas Weekend.