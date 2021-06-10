Поплавский, Дорофеева и ВВ - обновился список участников бесплатного дня Atlas Weekend 2021

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

В Украине традиционно пройдет фестиваль Atlas Weekend 2021, который занимает не менее недели в июле. В 2021 году у фестиваля трудности с зарубежными исполнителями, которые отказались от концертов из-за коронавируса, но зато на сцену выйдут звезды украинского шоубиза и гости из России.

Традиционно один день на фестивале был бесплатным - в этот день выступают только украинские исполнители. В 2021 году это будет 5 и 6 июля - два дня вместо одного, потому что в эти дни будет действовать ограничения из-за коронавируса.

За месяц до концерта органидаторы показали, кто будет выступать 5 и 6 июля.

Концерты в бесплатные дни Atlas Weekend 2021

феерическое шоу от Нади Дорофеевой

Мozgi полным составом

легенда украинской музыки - Михаил Поплавский

лирический тенор Алексеев

Украинске рок-н-ролльщики Вопли Видоплясова

актриса и певица Анна Тринчер

пчелка 2.0 - Алина Гросу

яркая Мариетта

певец и продюсер Гена Витер

искренняя Мила Нитич

лирик Сергей Мироненко

R'n'B дуэт ТамерланАлена

харизматичная Солоха

молодой украинский коллектив Karta Svitu

эпатажная Dea

первый подростковый бойз-бэнд в Украине Dside band

Atlas Weekend 2021 / instagram.com/atlasweekend/

"Напоминаем, что в этом году будет два бесплатных дня с индентичним лайнапом: все для того, чтобы избежать большой толпы в первый день и выдержать карантин требования по количеству посетителей. Вход на территорию фестиваля будет только по предварительной регистрации", - обещают организаторы фестиваля.

По их словам, скоро на официальном сайте стартует регистрация на бесплатные дни фестиваля.

До этого, на Atlas Weekend изменили правила из-за ослабления карантина.

Напомним, что кроме Atlas Weekend в Киеве, в конце июня два уикенда подряд будет проходить Atlas Weekend Буковель, где выступят самые популярные украинские исполнители.

Как ранее сообщал Главред, Верка Сердючка и Тина Кароль стали хедлайнерами Atlas Weekend.