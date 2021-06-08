Ослабление карантина: на Atlas Weekend изменили правила

Atlas Weekend 2021 / пресс-служба

Органиазторы музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 объявили об изменении правил в связи с решением Кабмина в отношении карантинных мер в Украине.

Концертные залы можно наполнять до 2/3, а на каждого человека должно быть 4квм пространства, говорится в постановлении правительства.

"При участии Всеукраинской ассоциации музыкальных событий и содействие Министра здравоохранения и Министра Культуры Кабинет Министров Украины окончательно утвердил ослабление карантина в Украине. Несмотря на разрешение работать ночью, в этом году сцены Atlas Weekend работать до 23:00. Вместо ночных сцен будет дневная электронная. Находиться на территории фестиваля можно будет до 00:00 в понедельник и вторник и до 02:00 в другие дни", - объявили организаторы фестиваля в своем Instagram.

Atlas Weekend / instagram.com/atlasweekend/

Какие еще изменения ждут Atlas Weekend 2021:

Фудкорту, развлекательным заведениям и ночным клубам разрешили работу после 00:00;

Столики размещаться через 1,5 м;

Кемпинги смогут полноценно работать во всех зонах, кроме красной;

Горизонтальную разметку на массовых мероприятиях отменили.

Напомним, что кроме Atlas Weekend в Киеве, в конце июня два уикенда подряд будет проходить Atlas Weekend Буковель, где выступят самые популярные украинские исполнители.

Как ранее сообщал Главред, Верка Сердючка и Тина Кароль стали хедлайнерами Atlas Weekend.