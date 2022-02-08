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"Попа выше головы": украинка с самыми большими скулами в мире показала результат новой пластики

8 февраля 2022, 04:27
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Анастасия Покрещук взялась за "прокачку" своих ягодиц.

Анастасия Покрещук сделала глютеопластику / instagram.com/justqueen88

Модель и блогерка, известная самыми большими скулами в мире, Анастасия Покрещук продолжает самосовершенствовать с удивительным упорством.

В конце января она провела две новые пластические операции - липосакцию на руках и глютеопластику (коррекция объема и формы ягодиц).

Уже через 6 часов после хирургического вмешательства девушка танцевала тверк и делилась впечатлениями от пройденной операции.

Теперь целый месяц ей нельзя садиться без специальной подушки, чтобы не сместить имплантаты. Однако, похоже, что ее это ничуть не смущает.

Покрещук уже вовсю хвастается новыми округлостями. На дном из фото она показала, как лежит на кровати, обхватив голову руками. На снимке можно рассмотреть "новые" ягодицы блогерки вблизи. "У меня попа выше головы теперь :D", - радостно поделилась ощущениями Покрещук.

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Анастасия Покрещук накачала искусственные ягодицы / instagram.com/justqueen88

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Ранее Надежда Мейхер едва прикрыла обнаженную грудь пшеничными колосьями.

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