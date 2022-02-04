Обнаженная Надежда Мейхер едва прикрыла грудь пшеничными колосьями

Надежда Мейхер снялась обнаженной в поле / instagram.com/nadyameiher

Певица и актриса Надежда Мейхер кроме красоты, которой вожделеют сотни тысяч поклонников, обладает еще и незаурядным талантом к поэзии.

Время от времени артистка делится своими творениями с поклонниками, которые, к слову, высоко ценят ее талант к стихосложению.

На сей раз Мейхер опубликовала стих, посвященный, по ее мнению, самому сильному чувству в мире - любви:

"Мы умираем и заново рождаемся,

Чтобы почувствовать силу любви.

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Уходим и навек прощаемся,

Чтобы вернуться в новом обличии.

Теряем ,чтобы приобрести

Плачем ,чтобы в потере счастье найти

Любим, чтобы в страдании понять—Кто мы,

И какою может быть благодать.

Верим ,и не находим ничего

Чтоб в пустоте познать Его.

В час смуты становимся радостными.

Любовь сохраняем — когда вокруг боль и ненастье.

Любовь! —Какое же это счастье !!!"

Проиллюстрировала свое произведение певица чувственным фото, на котором она позирует абсолютно обнаженной, прикрыв свое тело лишь колыхающимися на ветру колосьями.

Надежда Мейхер проиллюстрировала свой стих обнаженным фото / instagram.com/nadyameiher

Фанаты отметили, что из стихотворения получилась бы замечательная песня о любви, а также добавили, что черно-белое манящее фото как нельзя идеально подчеркивает суть и настроение стиха:

"Люблю это божественное тело!❤️❤️"

"Невероятно!!!❤️❤️❤️"

"Богиня Любви И Красоты".

"Надя, ты лучшая".

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