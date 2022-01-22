Модель с самыми большими скулами в мире обнажила пышную грудь с нашлепками на сосках

Анастасия Покрещук будоражит воображение поклонников.
Девушка с самыми большими скулами в мире, украинская модель, блогерка и участница различных реалити-шоу Анастасия Покрещук поддразнила фанатов сексуальным нарядом.
В сторис на своей странице в Instagram девушка продемонстрировала свою искусственную грудь в мельчайших подробностях.
Для фото Покрещук выбрала стильный образ в темных тонах - черную кофту-сетку и штаны с завышенной талией, украшенные золотыми змейками.
Полупрозрачную кофту модель надела без белья, на голое тело. Но соски она прикрыла наклейками с причудливым узором.
Макияж блогерка сделала в любимом стиле - крупные стрелки и яркие губы. На глазах Покрещук - светло-голубые линзы, которые дополнили образ модели пикантной ноткой и сделали ее похожей на кошку.
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Ранее бывшая жена Дзидьо певица Slavia на Кубе едва прикрыла грудь откровенным купальником.
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