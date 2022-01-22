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Модель с самыми большими скулами в мире обнажила пышную грудь с нашлепками на сосках

22 января 2022, 04:48
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Анастасия Покрещук будоражит воображение поклонников.

Анастасия Покрещук показала необъятную грудь / instagram.com/justqueen88

Девушка с самыми большими скулами в мире, украинская модель, блогерка и участница различных реалити-шоу Анастасия Покрещук поддразнила фанатов сексуальным нарядом.

В сторис на своей странице в Instagram девушка продемонстрировала свою искусственную грудь в мельчайших подробностях.

Для фото Покрещук выбрала стильный образ в темных тонах - черную кофту-сетку и штаны с завышенной талией, украшенные золотыми змейками.

Полупрозрачную кофту модель надела без белья, на голое тело. Но соски она прикрыла наклейками с причудливым узором.

Макияж блогерка сделала в любимом стиле - крупные стрелки и яркие губы. На глазах Покрещук - светло-голубые линзы, которые дополнили образ модели пикантной ноткой и сделали ее похожей на кошку.

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Украинка с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук в стильном образе Женщины-Кошки / instagram.com/justqueen88

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Ранее бывшая жена Дзидьо певица Slavia на Кубе едва прикрыла грудь откровенным купальником.

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