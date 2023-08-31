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"Помогите раздеть Дашу": Владимир Дантес дал фанатам необычное задание

Анна Подгорная
31 августа 2023, 03:05
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Дантес попросил о помощи как волонтер, и как мужчина. Поклонники чувство юмора оценили.
Владимир Дантес, Даша Кацурина
Владимир Дантес попросил раздеть Дашу Кацурину ради благотворительности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес вместе с ресторатором и бизнесвумен Дашей Кацуриной решили не только потешить любопытство поклонников, но и извлечь для этого пользу для наших защитников.

На своей странице в Instagram артист опубликовал ролик с провокационной подписью "Помогите раздеть Дашу". Со свойственным Дантесу чувством юмора он объяснил, что за донаты на пользу ВСУ его избранница готова отдать куртку - приятная мотивация для тех, кто готов сделать свой вклад в приближение победы над оккупантом.

Объясняя интерес такой инициативы певец подчеркнул - пользу от этого извлекут все: и доброе дело будет выполнено, и "Даша будет голой рядом с ним". Поклонникам такое предложение пришлось явно по вкусу.

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В комментариях они стали активно обсуждать, какие еще акции Дантес может провести, а также делать комплименты паре: "Коли будемо роздягати Дантеса?", "Осінь на носі, всі голі і босі, Дашу роздіти Дантес дуже просить", "Не хочу Дашу, хочу Дантеса!", "Щось новеньке", "Креативно", "Цікавий підхід. Оригінально".

Ранее убежденный чайлдфри Дантес признался родителям, что стал отцом. Таким образом он подшутил над тем, что дети Даши Кацуриной стали важной частью его жизни.

Также Дантес высказался про свадьбу Дорофеевой и Кацурина, и отметил, что в любовном четырехугольнике отношения складывались сложнее, чем кажется поклонникам, которые наблюдали за происходящим со стороны.

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