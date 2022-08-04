Полный рот золотых зубов: у Кабаевой появилась конкурентка и положила глаз на Путина

Хор-любителей путина. Скриншот видео

В красных кокошниках, с золотыми зубами и гармошкой, женский хор где-то в России спел песню о том, как они все хотят замуж за диктатора и террориста номер один Путина.

В частности, в песне звучат слова, что где-то вечером "в краю заповедном березовом", она бисером розовым "вышила имя вождя".

"За Путина, за Путина, мы все хотим замуж за Путина, скажите когда мы все выйдем замуж за Пу-ти-на".

Соответствующим видео поделился телеграмм-канал "Боже, яке кончене".

"Было бы интересней, если бы они его отпевали", "Так вот какое у них ядерное оружие", "Кровь из ушей", - прокомментировали подписчики. Кстати, многие из них обратили внимание на баяниста, который очень и похож на объект их вожделения - путина.

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Напомним, ранее российский рэпер Джиган, который сам родом из Одессы, получил от жены Оксаны Самойловой циничный подарок - торт в виде ракеты. Что интересно, Джигану он понравился, рэпер был приятно поражен. И это все несмотря на то, что жители его родной Одессы ежедневно прячутся под звуки воздушной тревоги, а некоторых уже убили российские ракеты. Об этом стало известно из фото и видео, которые рэпер публиковал на своей странице в Instagram.

Известно, что торт-ракету привезли в заведение, где состоялась официальная часть празднования. После того, как торт выкатили в зал, повар поджег его и все смотрели на "запуск ракеты".