"Политическая штука": Потап на русском языке сделал заявление от имени украинцев

Потап затронул язычный вопрос в Украине.

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Потап заговорил об украинцах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

На каком языке разговаривает Потап за границей

Что он думает об украинцах

Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, заявил, что украинцам нет значения, на каком языке разговаривать.

В интервью для LSM+ Потап, кстати, разговаривал на русском языке и рассказал, как складывается общение в его семье с Настей Каменских.

"Было бы прикольно, если бы меня не пускали домой за то, что я говорю с ней на русском языке. У нас вообще нет разногласий никаких. У нас вообще мультинациональная, мультикультурная семья. В принципе, в жизни таких проблем языковых не возникает, если ты спросишь у кого-то в Украине. Ну, там, единичные случаи, когда кого-то ущемляли по поводу языка. Это политическая штука. Люди и в Украине, и за пределами Украины говорят на любом языке", - сказал беглец.

Потап дал новое интервью / фото: instagram.com, Потап

Также он отсчитает, что главное, чтобы люди понимали друг друга.

"А когда за столом сидят, борщ едят и чарку поднимают, вообще становится все равно", – решил Потап.

Рэпер считает, что он и сейчас крепко связан с Украиной, даже после своего отъезда.

"У меня нет ощущения, что я покинул родину и у меня эмиграция. Я в полной связке со своей... жовто-блакитною культурою і зі своєю країною", – подытожил беглец.

Смотрите видео интервью Потапа:

Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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