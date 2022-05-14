Политическая цензура: для украинской Kalush Orchestra установили ряд запретов на Евровидении-2022

Директор группы рассказал подробности.
Директор украинской группы Kalush Orchestra, которая представит Украине на Евровидении-2022, Николай Кучерявый рассказал о запретах на музыкальном первенстве.
В эфире телемарафона "Єдині новини" он отметил, что коллектив столкнулся с политической цензурой. В частности, группе запретили показывать на сцене патриотическую постановку, пишет "ТСН".
"Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера. "Евровидение" аргументирует это тем, что это, прежде всего, музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7. Но мы понимаем свою миссию и на каждом интервью, каждому человеку мы говорим о том, что в Украине война", - пояснил Кучерявый.
Также он напомнил, что участница исландской группы Systur вышла на сцену с рисунком на руке в виде сине-желтого флага, хоть артистка хотела выступить с большим флагом. Этого ей не разрешили организаторы конкурса.
Евровидение-2022
По результатам голосования зрителей и жюри в финал вышли представители:
- Бельгия
- Чехия
- Азербайджан
- Польша
- Финляндия
- Эстония
- Австралия
- Швеция
- Румыния
- Сербия
Первый полуфинал состоялся 10 мая. Тогда стало известно, что в финале выступят конкурсанты из:
- Литвы
- Швейцарии
- Украины
- Нидерландов
- Молдовы
- Португалии
- Исландии
- Греции
- Норвегии
- Армении
Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции как страны-основательницы конкурса.
Финал, по результатам которого станет известно имя победителя этого года, пройдет в субботу, 14 мая.
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