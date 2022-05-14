Политическая цензура: для украинской Kalush Orchestra установили ряд запретов на Евровидении-2022

Калуш, KALUSH Orchestra / eurovision.tv

Директор украинской группы Kalush Orchestra, которая представит Украине на Евровидении-2022, Николай Кучерявый рассказал о запретах на музыкальном первенстве.

В эфире телемарафона "Єдині новини" он отметил, что коллектив столкнулся с политической цензурой. В частности, группе запретили показывать на сцене патриотическую постановку, пишет "ТСН".

"Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера. "Евровидение" аргументирует это тем, что это, прежде всего, музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7. Но мы понимаем свою миссию и на каждом интервью, каждому человеку мы говорим о том, что в Украине война", - пояснил Кучерявый.

Также он напомнил, что участница исландской группы Systur вышла на сцену с рисунком на руке в виде сине-желтого флага, хоть артистка хотела выступить с большим флагом. Этого ей не разрешили организаторы конкурса.

Евровидение-2022

По результатам голосования зрителей и жюри в финал вышли представители:

Бельгия

Чехия

Азербайджан

Польша

Финляндия

Эстония

Австралия

Швеция

Румыния

Сербия

Первый полуфинал состоялся 10 мая. Тогда стало известно, что в финале выступят конкурсанты из:

Литвы

Швейцарии

Украины

Нидерландов

Молдовы

Португалии

Исландии

Греции

Норвегии

Армении

Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции как страны-основательницы конкурса.

Финал, по результатам которого станет известно имя победителя этого года, пройдет в субботу, 14 мая.

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