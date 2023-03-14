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"Пол вечера говорил об Украине": Максим Галкин удивил всех на концерте в США, россияне в истерике

14 марта 2023, 22:12
Россияне набросили на Галкина, который провел концерт в США. Сам Галкин поддерживает Украину.
Максим Галкин
Максим Галкин / скриншот YouTube

Украинская актриса Светлана Косолапова, которая после начала полномасштабной войны в Украине выехала в США, посетила концерт известного российского комика Максима Галкина в Нью-Йорке.

Галкин раскритиковал Путина и с семьей покинул Россию после 24 февраля 2022-го, поскольку открыто высказал свою четкую антивоенную и антипутинскую позицию.

Актриса утверждает, что шоумен поддерживал нашу страну и до широкомасштабного вторжения.

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По ее словам, она что познакомилась с Максимом Галкиным много лет назад. Еще тогда он покорил ее своей человечностью.

"Просто люблю Макса. Мы познакомились много лет назад. Он всегда был человечным, добрым и веселым. И он всегда поддерживал Украину", – прокомментировала звезда сериалов "Женский доктор", "Все могут короли" и других.

Рассказала актриса и о выступлении Галкина в Америке.

Галкин в США

"Сегодня на концерте в Нью-Йорке он половину вечера говорил об Украине", – сообщила Косолапова, поделившись снимком с шоуменом.

А вот россияне устроили истерику в комментариях под постом Галкина в соцсети.

"Больше похоже на сельский клуб. Вспомните Максим какие залы вы собирали в России", "Хоть бы раз написал что скучаешь по российским зрителям, - пишут россияне.

Как ранее писал Главред, российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

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