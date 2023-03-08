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"Был ужас": Алла Пугачева прервала молчание о своей болезни

8 марта 2023, 23:11
Алла Пугачева призналась, что ее неоднократно приглашали на концерты за рубежом, но она отказалась прийти по состоянию здоровья.
Алла Пугачева
Алла Пугачева / скриншот

Певица Алла Пугачева, которая не поддержала войну России против Украины и диктатора Путина, покинула родину и эмигрировала в Израиль.

Пугачеву поливают "грязью" из-за ее позиции и поддержки Украины. Она редко выходит на связь с поклонниками, и только иногда развеивает слухи о себе.

Недавно росСМИ писали, что Пугачева серьезно больна. Вот только сама жена Максима Галкина, которого признали иноагентом в РФ, категорически отказывается общаться с назойливыми журналистами.

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Но недавно Пугачева призналась, что ее неоднократно приглашали на концерты за рубежом, и она старается не пропускать мероприятия.

"Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава богу!", - призналась Пугачева и впервые заговорила о своем здоровье.

Как ранее писал Главред, российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

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