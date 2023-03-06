Поклонники ахнули от увиденного: украинская спортсменка Марта Костюк восхитила пышными формами

Известная украинская теннисистка Марта Костюк, которая накануне выиграла свой первый титул в личных соревнованиях, произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников.
Марта опубликовала превосходные фото и вызвала шквал позитивных комментариев. В кадре 20-летняя спортсменка позирует в обтягивающей белой майке.
Красивая и яркая фотография стала настоящим хитом в социальных сетях, где фанаты не устают восхищаться красотой и спортивной формой теннисистки. В комментариях юзеры наперебой признаются в любви нашей соотечественнице.
На снимке Марта выглядит крайне соблазнительно и сексуально. Ее спортивная форма и прекрасная фигура подчеркивали женственность, а также спортивный потенциал.
"Очень красивая", "Искренне поздравляем с победой", "Это что за пушка", - пишут в Сети.
Читайте также:
- Неузнаваемая: страшная Марина Хлебникова появилась на похоронах
- Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в восхитительно коротких шортах
- Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук восхитила подтянутым телом и бронзовым загаром на пляже Монако