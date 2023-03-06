Поклонники ахнули от увиденного: украинская спортсменка Марта Костюк восхитила пышными формами

Марта Костюк восхитила длинными ногами и красивой фигурой своих фанатов.

Марта Костюк / instagram.com/aratayamaoka

Известная украинская теннисистка Марта Костюк, которая накануне выиграла свой первый титул в личных соревнованиях, произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников.

Марта опубликовала превосходные фото и вызвала шквал позитивных комментариев. В кадре 20-летняя спортсменка позирует в обтягивающей белой майке.

Красивая и яркая фотография стала настоящим хитом в социальных сетях, где фанаты не устают восхищаться красотой и спортивной формой теннисистки. В комментариях юзеры наперебой признаются в любви нашей соотечественнице.

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Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta

На снимке Марта выглядит крайне соблазнительно и сексуально. Ее спортивная форма и прекрасная фигура подчеркивали женственность, а также спортивный потенциал.

"Очень красивая", "Искренне поздравляем с победой", "Это что за пушка", - пишут в Сети.

Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta

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