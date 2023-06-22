"Покатала на волнах толстые ляжки": обнищавшую Лорак высмеяли за дешевый отдых

Вероятно, работа на страну-оккупанта не так хорошо оплачивается, как казалось "голубке мира" Лорак.

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Располневшую Ани Лорак с бойфрендом поймали на общественном пляже / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая строит карьеру в рф и робко щебечет пропагандистские лозунги, вероятно, получает за свое предательство Украины не слишком высокие гонорары.

На днях артистку, которая в Instagram продолжает создавать видимость роскошной жизни, папарацци подловили на недорогом испанском курорте. Ни вилл, ни яхт, ни частных пляжей - только Лорак, ее новый бойфренд Исаак Виджраку, сиротливо разложенное прямо поверх песка полотенце и куча народу вокруг.

На то, чтобы следить за собой, у певицы, очевидно, также закончились средства - на кадрах, которыми поделился Telegram-канал Harley Quinn, видно, что Ани заметно располнела. Вместо стильных мини-бикини, которые она предпочитала раньше, она пытается скрыть телеса в цельном черном купальнике.

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"Бывшая украинская певица Ани Лорак покатала на волнах в Пальма-де-Майорка свои толстые ляжки и нового кавалера-йога из Греции. Обнищала российская эстрада. Ни на лежаки, ни на нормального тренера, ни на мужика денег уже нет", - комментирует канал упадок Ани Лорак.

Смотрите видео, как Ани Лорак плещется с бойфрендом в Испании:

Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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