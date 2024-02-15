Пока все в панике: Миддлтон засветилась на отдыхе на роскошном курорте

Беззаботность Пиппы позволяет надеяться, что принцессе Кэтрин не так уж и худо после операции.

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Пиппа Миддлтон попалась папарацци во время отдыха на карибском курорте / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/pippaofficial

В средине января Букингемский дворец сделал заявление, согласно которому принцесса Кэтрин Уэльская перенесла операцию брюшной полости. Пресс-служба британской королевской семьи не стала уточнять причину хирургического вмешательства, назвав его плановым. Однако был отмечено, что принцессу Кэтрин ждет длительная реабилитация.

С тех пор в прессе появилось множество слухов о состоянии здоровья принцессы - от вполне безобидных до смертельно опасных. То, что жизни принцессы ничего не угрожает, подтвердила ее младшая сестра Филиппа Шарлотта Мэттьюз, более известная, как Пиппа Миддлтон.

40-летнюю родственницу будущей королевы папарацци поймали во время отдыха на Карибах в отеле Eden Rock, который принадлежит семье ее мужа. СМИ предполагают, что едва ли Пиппа развлекалась бы у бассейна со своими тремя детьми на шикарном курорте, если бы ее старшая сестра в это самое время находилась на пороге смерти.

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Снимки Миддлтон-младшей в белоснежном купальнике от ViX Paula Hermanny появились в издании DailyMail. 40-летняя Пиппа хоть и имеет чуть менее женственную фигуру, чем принцесса Кэтрин, все же может похвастаться завидной подтянутостью и рельефностью мышц. Она находится в великолепной физической форме.

we really need to stop being so gloom and doom about the Wig. Her sister is on a beach holiday, that wouldn't happen if you know who was at death's doorhttps://t.co/bUxPSJhAhB — Kaiser@Celebitchy (@KaiseratCB) February 13, 2024

Ранее в СМИ появились слухи о том, что жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар завела роман с известным хирургом. При этом отмечается, что отношения между ними начались, когда экс-супруга политика была еще замужем.

Также американская поп-дива Бритни Спирс удивила очередным откровением. До этого от ее признаний пострадал ее бывший бойфренд Джастин Тимберлейк, а теперь "под раздачу" попал Бен Аффлек.

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