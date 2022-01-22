"Поехал на красный свет": в Лос-Анджелесе 74-летний Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

В Лос-Анджелесе 74-летний Арнольд Шварценеггер попал в ДТП / скриншот из видео instagram.com/schwarzenegger

21 января 74-летний актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе. В ходе аварии он не пострадал. Однако женщину, которая находилась за рулем другого авто, пришлось госпитализировать из-за травмы головы.

Как сообщает CBS со ссылкой на городскую полицию, Арнольд Шварценеггер двигался на внедорожнике Yukon недалеко от пересечения бульвара Сансет и Алленфорд-авеню, завернул налево и столкнулся с Prius, который разворачивался. Автомобиль звезды наехал на капот Prius и по инерции протаранил Porsche Cayenne и еще одну машину, остановившиеся на светофоре.

Удар оказался достаточно сильным, чтобы в Yukon сработали подушки безопасности. В результате ДТП пострадал один человек, которого увезли в больницу на машине "скорой помощи", его жизни ничего не угрожает.

По информации портала TMZ, травму головы с обильным кровотечением получила женщина, находившаяся за рулем Prius.

В управлении полиции добавили, что в инциденте не замешаны наркотики или алкогольное опьянение, поэтому никого пока не арестовали, однако обстоятельства столкновения все еще расследуют. Источники среди правоохранителей сообщили TMZ: виновником считают именно Шварценеггера. Предварительно установлено, что знаменитость поехал на красный сигнал светофора.

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В отчете не раскрываются имена участников ДТП, однако Арнольд Шварценеггер и его бывший представитель на посту губернатора Калифорнии в комментарии изданию Los Angeles Times подтвердили, что актер управлял внедорожником во время аварии в миле от его дома. Кроме того, очевидцы предоставили фотографии с места происшествия, на котором запечатлен сам Арнольд Шварценеггер, а также его близкий друг Джейк Стрейнфельд, основатель музыкальной компании "Body By Jake".

Напомним, ранее культурист, актер и продюсер Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой после 10-летней судебной тяжбы.

Причиной самого длинного бракоразводного процесса Голливуда послужила неверность актера - экономка семьи Шварценеггеров родила сына Джозефа Баену от Железного Арни меньше чем через неделю после появления на свет Кристофера - четвертого ребенка от официальной супруги Марии Шрайвер.

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